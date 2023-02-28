دعمٌ قويٌّ لـ “بوداوي” حتى يُشارك في مُواجهتَي النيجر

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي دعما معنويا قويّا من قبل مدربه في فريق نيس الفرنسي ديدييه ديغارد ومساعده فريديريك جيوريا والمدافع القائد دانتي.

وقال المدرب ديدييه ديغارد: “عندما نصطدم أمام مُشكل ما، ونضطرّ إلى تغيير منصب بوداوي، فإنه يتأقلم بِسرعة مع المركز الجديد. لا يظهر كثيرا وتشعر وكأنه يطير ولا يحطّ فوق أرضية الميدان! لكن خدماته جليلة. يُجيد التموقع فوق المُستطيل الأخضر، ويحوز إمكانيات رهيبة تُساعده على تقديم أفضل العروض الفنية”.

أمّا المدرب المساعد فريدريك جيوريا، وفي أحد تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقال: “يملك هشام قدرات فنية هائلة، لكن لم يستغلّها المدربون (الأندية) كما ينبغي. منحوه فرصة اللّعب لِفترة قليلة جدا في المركز الذي يُناسبه”.

وبِدوره، قال القائد والمدافع دانتي مُخاطبا صحفي وسيلة الإعلام المُشار إليها آنفا: “جئتم تبحثون عن بوداوي؟ إنّه الأفضل، لقد قلت هذا الكلام منذ مدّة وليس اليوم فقط. يبدو لي أنه سيذهب بعيدا في مشواره الرياضي”.

ودون أدنى شكّ، ستخدم هذه التصريحات الإيجابية هشام بوداوي، عشية مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام النيجر (أواخر مارس المقبل)، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويجد متوسّط الميدان الدّفاعي بوداوي منافسة شديدة لِحجز مقعد في صفوف “الخضر”، حيث يملك الناخب الوطني جمال بلماضي عدّة أسلحة شبيهة (تشغل المركز ذاته)، أمثال نبيل بن طالب ورامز زروقي وآدم زرقان.

وخلال المباراة الودّية الأخيرة لـ “محاربي الصّحراء” في نوفمبر الماضي أمام المُضيّف السويدي، ترك بلماضي لاعبه بوداوي احتياطيا.

ويكون جمال بلماضي الآن بِصدد رسم معالم قائمة لاعبيه استعدادا لِمقابلتَي النيجر، وهو أمر لا يغفله مدرب نادي نيس ومساعده.