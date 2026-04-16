دعم رسمي لمبادرات الترويج الخارجي للمنتجات الجزائرية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، حرص القطاع على مرافقة المبادرات الفردية التي تساهم في التعريف بالمنتج الجزائري في الخارج، مشدداً على أن الجالية الجزائرية تمثل شريكاً محورياً في ترقية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وجاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء الناشط الجزائري في مجال الترويج للمنتجات الوطنية بأوروبا عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، فيصل أوشان، حيث أبرز اللقاء أهمية الدور الذي يلعبه أفراد الجالية في التعريف بالمنتجات الجزائرية وإبراز جودتها وتنوعها من خلال مبادرات فردية فعالة.

وفي هذا السياق، نوه الوزير بالجهود التي يبذلها أوشان في الترويج للمنتوج الجزائري عبر مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى مشاركته في عدد من الفعاليات الاقتصادية المنظمة داخل الوطن، على غرار الصالون الوطني للأجبان والألبان الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بولاية تيزي وزو.

من جهته، عبّر فيصل أوشان عن شكره لهذه اللفتة التشجيعية، مؤكداً استمراره في الترويج للمنتجات الجزائرية في أوروبا، والعمل على إبراز الإمكانات التي تزخر بها الجزائر في مجالات الإنتاج الغذائي والفلاحي والصناعات التحويلية، بما يعزز مكانة المنتج الجزائري في الأسواق الأوروبية.