دعم مجاني لمترشحي “الباك” و”البيام” في عطلة الشتاء

مديريات التربية تفكّر في استغلال الأسبوع الأول

تدرس مديريات التربية للولايات إمكانية استغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، لبرمجة دروس الدعم والتقوية للتلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي للدورة المقبلة، إلى جانب تنظيم حصص استدراك منتظمة لفائدة المؤسسات التي سجلت نتائج دون المتوسط في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

أفادت مصادر “الشروق” بأن المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، قد شرعت في عقد “مجالس الأقسام”، منذ الاثنين، وهي ملزمة بإنهاء كافة الأعمال الإدارية قبل 22 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ تسليم كشوف النقاط للتلاميذ، في حين أكدت مصادرنا على أن مصالح مديريات التربية للولايات تدرس في الوقت الحالي إمكانية اللجوء إلى استغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء التي ستنطلق عبر كافة المناطق مساء الخميس 22 ديسمبر 2022، لبرمجة دروس الدعم والتقوية بصفة مجانية لفائدة تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2023، مع إمكانية تنظيم حصص استدراك بالمؤسسات التعليمية التي سجلت تأخرا نوعا ما في الدروس في بعض المواد، جراء تأخر التحاق الأساتذة بمناصب عملهم خاصة بالنسبة لفئة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين الذين تم تعيينهم بمؤسسات تربوية تقع بمناطق منعزلة، وكذا بالنسبة للمؤسسات التي سجل تلامذتها نتائج دون المتوسط في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

تجدر الإشارة أن تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي، قد تحصلت نسبة 45 بالمائة منهم على المعدل في مادة اللغة الانجليزية “5 على 10 فما فوق”، وهي المادة التعليمية التي أدرجت لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم بهذا الطور القاعدي، في حين أن النسبة المتبقية منهم لم تتحصل على المعدل، بسبب مشكل “ضغط المواد” وكثافة البرامج الدراسية، التي أثقلت كاهل الأساتذة والمتعلمين على حد سواء، خاصة بعد إقرار العودة إلى العمل بنظام التمدرس العادي من دون تدرج، في حين جاءت نتائج تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، دون المتوسط في جميع الشعب، حيث لم تتعد نسبة المتحصلين منهم على المعدل “10 فما فوق” 20 بالمائة.

وسينقضي أطول فصل دراسي وهو الثلاثي الأول يوم الخميس المقبل مباشرة عقب استلام التلاميذ لكشوف نقاطهم في يوم مفتوح بين الأساتذة وأولياء الأمور، على أن يكونوا على موعد مع عطلة الشتاء إلى غاية الـ8 جانفي 2023.