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دفع رسوم استعمال الطريق السيار شرق-غرب.. الوزارة توضح

الشروق أونلاين
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دفع رسوم استعمال الطريق السيار شرق-غرب.. الوزارة توضح

أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشات القاعدية، الأربعاء، بيانا توضيحيا حول انطلاق عملية الدفع عند استعمال الطريق السيار شرق- غرب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن برنامج تحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار شرق غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بموزاية في ولاية البليدة وخميس الخشنة في ولاية بومرداس، يدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق.

وأكدت المصالح الوصية أن الإجراء لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات الصلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق-غرب الغير مدرجة في برنامج الحكومة.

في هذا الصدد، أكدت الوزارة بأن توفير الظروف المواتية لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق السيار شرق غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشأته.

وكانت قد أعلنت يوم الإثنين، الجزائرية للطرق السيارة (ADA)، بأنه سيتم تحويل مسار حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع للعبور عبر الأروقة المخصصة لذلك.

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