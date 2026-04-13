-- -- -- / -- -- --
دوري أبطال أوروبا.. أبرز ما قاله مدرب أتلتيكو قبل مواجهة الإياب أمام برشلونة

عمر سلامي
دوري أبطال أوروبا.. أبرز ما قاله مدرب أتلتيكو قبل مواجهة الإياب أمام برشلونة
المدرب سيميوني

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن فريقه ورغم الضغط، سيعمل على تحقيق التأهل أمام برشلونة.

وحسم نادي أتلتيكو لقاء إياب ربع النهائي في “الكامب نو” لصالحه بثنائية.

وعن دخول المباراة من أجل الحفاظ على النتيجة المحققة، أو زيادة الغلة التهديفية، ردّ سيميوني: “نعرف خصمنا جيداً، لكننا واضحون بشأن هدفنا، وهو التأهل نحن مقتنعون بما نحتاجه وسنلعب المباراة لتحقيق ذلك.. عندما تبدأ المباراة، نترك كل شيء وراءنا، مع الإيمان والتوقع بأن الفريق سيواصل تقديم كل ما لديه من أجل بلوغ الهدف”.

وبخصوص شكوى برشلونة من حكام مباراة الذهاب، قال سيميوني: “أنا أركز على الفريق، وليس على الحكام، إنهم يقومون بعمل صعب للغاية، ويتعرضون لضغط هائل..”.

وفي رده على سؤال حول مشاركة بعض اللاعبين كأساسيين في مباراة الثلاثاء، أكد سيميوني قائلا: “لم أُبلغ اللاعبين بالتشكيلة بعد، عادةً ما أُبلغهم بها في الفندق، قبل المباراة”.

ويستقبل أتلتيكو مدريد نادي برشلونة سهرة هذا الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنا مع بقاء بيتكوفيتش مدربا… و”الخضر” في حاجة إلى رأس حربة حقيقي

تعيين حكام مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

“موبيليس” ترفض الفصل في هوية المدرب الجديد… والكوكي في أفضل رواق

الساورة تُعزّز مركزها الثاني

كيليا نمور تخطف إعجاب الجمهور المصري

بقرار يواصل الضغط على بيتكوفيتش للتواجد في المونديال

