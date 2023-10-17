دولة إسلامية تمتنع عن دعم قرار لفرض هدنة إنسانية في فلسطين

فشل مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين، في تمرير مشروع قرار روسي، يقضي بفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وحصل مشروع القرار على دعم 5 أعضاء في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين وموزمبيق والإمارات والغابون. ولم يكن هذا النصاب كافيا لتمرير القرار، الذي يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل.

بالمقابل، رفضت تمرير المشروع 4 دول هي فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. في حين امتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وكانت ألبانيا، الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي، بين الأعضاء الممتنعين عن التصويت لصالح قرار كان ينتظر أن يضع حدّا لعدوان الاحتلال الصهيوني المستمرّ في قطاع غزة منذ 11 يوم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتناقض فيها مواقف ألبانيا، مع المواقف الإسلامية. ففي ديسمبر 2022، صوّتت هذه الدولة ضد قرار أممي بطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

ويضمّ مجلس الأمن 5 أعضاء دائمين يتمتعون بحق نقض القرارات، وهم روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب هؤلاء الأعضاء، يشمل المجلس أيضا 10 أعضاء غير دائمين، وهم حاليا الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، الإمارات، غانا، الغابون، البرازيل، وألبانيا.