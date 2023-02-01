دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

تعتزم تشاد افتتاح سفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين يوم الخميس، بعد استئناف تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2018.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد أصدر رئيس تشاد محمد ديبي بيانا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتِنياهو، بمناسبة زيارة يجريها الأول إلى الأراضي المحتلة.

وجاء في البيان أن نتنياهو قد التقى ديبي في مكتبه بالقدس الغربية المحتلة. وأضاف أن الطرفين سيفتتحان يوم الخميس “سفارة تشاد لدى إسرائيل”.

ولم تكن زيارة ديبي إلى تل أبيب هي الأولى من نوعها. حيث سبقتها زيارته للأراضي المحتلة في نوفمبر 2018، بعد قطع للعلاقات بين تشاد وسلطات الاحتلال استمرّ لأكثر من 45 عاما.