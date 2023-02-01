-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 1458
  • 0
دولة إفريقية تفتتح سفارة لدى الاحتلال
أرشيف
هنا فلسطين..

تعتزم تشاد افتتاح سفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين يوم الخميس، بعد استئناف تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2018.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد أصدر رئيس تشاد محمد ديبي بيانا مشتركا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتِنياهو، بمناسبة زيارة يجريها الأول إلى الأراضي المحتلة.

وجاء في البيان أن نتنياهو قد التقى ديبي في مكتبه بالقدس الغربية المحتلة. وأضاف أن الطرفين سيفتتحان يوم الخميس “سفارة تشاد لدى إسرائيل”.

ولم تكن زيارة ديبي إلى تل أبيب هي الأولى من نوعها. حيث سبقتها زيارته للأراضي المحتلة في نوفمبر 2018، بعد قطع للعلاقات بين تشاد وسلطات الاحتلال استمرّ لأكثر من 45 عاما.

مقالات ذات صلة
هذا ما بحثه وزير خارجية إيران مع المسؤولين في موريتانيا

هذا ما بحثه وزير خارجية إيران مع المسؤولين في موريتانيا

فضيحة البرلمان الأوروبي تفجر أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب

فضيحة البرلمان الأوروبي تفجر أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب

إدانة أوروبية أخرى منتظرة ضد المخزن عن “بيغاسوس”

إدانة أوروبية أخرى منتظرة ضد المخزن عن “بيغاسوس”

احتلال الصحراء الغربية غير قانوني.. مقال بكينيا يحرك النظام المغربي

احتلال الصحراء الغربية غير قانوني.. مقال بكينيا يحرك النظام المغربي

فضيحة.. المخزن يتخلّى طوعا عن سبتة ومليلية لإسبانيا

فضيحة.. المخزن يتخلّى طوعا عن سبتة ومليلية لإسبانيا

وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

وزراء من حكومة سانشيز يقاطعون زيارته للمغرب بسبب الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد