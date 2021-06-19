دولي إنجليزي يعترف بأفضلية رياض محرز

قال إنه كان من أخطر المهاجمين الذين واجههم

اعترف نجم منتخب إنجلترا الصاعد، كالفين فيليبس، لاعب نادي ليدز، بأن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هو أصعب وأشرس منافس واجهه منذ بداية مسيرته الكروية، التي جعلته حاليا واحدا من أفضل نجوم المنتخب الإنجليزي عطفا على ما يقدمه حاليا في كأس أمم أوروبا 2020.

وقدم فيليبس مستويات كبيرة خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب الأسود الثلاثة في “يورو 2020” أمام منتخب كرواتيا، وساهم في صناعة هدف الفوز لرحيم ستيرلينغ، كما قدم مباراة جيّدة أيضا، الجمعة، أمام اسكتنلندا في لقاء الجولة الثانية الذي انتهى بالتعادل السلبي، ويعد نجم ليدز حديث العهد مع المنتخب الإنجليزي، حيث شارك في 9 مباريات فقط، لكنه أضحى لاعبا مهما في خطط المدرب، غاريت ساوتغايت، منذ العام الماضي.

وتحدث فيليبس قبل أيام لقناة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على “يوتيوب” عن مسيرته الكروية وتألقه الكبير تحت إشراف المدرب الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، الذي قدمه على طبق من ذهب للمنتخب الإنجليزي، وفي رده على سؤال متعلق بأصعب وأقوى اللاعبين الذين واجههم في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال الدولي الانجليزي (25 سنة) ردا على هذا السؤال، قائلا: “بالإضافة إلى محمد صلاح وكيفين دي بروين ونغولو كانتي..هناك رياض محرز”، قبل أن يضيف: “لقد واجهت محرز عندما كان مع ليستر سيتي..إنه لاعب مذهل”، في إشارة إلى المهارات الفنية العالية للنجم الجزائري.

وليست هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها محرز اعترافا مماثلا، حيث سبق لعديد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة المدافعين منهم، أن أكدوا بأن اللاعب الجزائري يعد كابوسا بالنسبة لهم، بسبب فنياته الخارقة للعادة ومراوغاته الساحرة التي لا يمكن توقعها، ولم يتضح لحد الساعة مستقبل رياض محرز بالبقاء مع مانشستر سيتي أو التنقل إلى فريق آخر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو المطلوب لدى فريقي أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية مؤخرا.

يجدر الذكر، أن نجم ليستر سيتي السابق ورغم كل ما أثير حوله شدد على أنه سعيد مع مانشستر سيتي الانجليزي ولا يفكر في الرحيل عنه، كما كان صرح خلال تواجده في معسكر “محاربي الصحراء” الأخير وبعد ودية مالي يوم 6 جوان الماضي.