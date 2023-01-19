دولي جزائري يُمدّد عقده مع العملاق البافاري

مدّد اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد يونس آيت عامر عقده مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، إلى غاية صيف 2025.

وكان متوسّط الميدان يونس آيت عامر (19 سنة) قد التحق بِالعملاق البافاري عام 2017، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل. كما سبق له ارتداء زيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط، وساهم في بلوغه نهائي كأس العرب لِأقلّ من 20 سنة، نسخة مصر صيف 2021.

وقالت إدارة نادي البايرن في بيان لها نشرته، الخميس، إنها سعيدة بِتجديد العقد. وتوقّعت أن يذهب الدولي الجزائري بعيدا في مشواره الكروي، بعدما أشارت إلى تحسّن مستواه الفني، وإمكانية ترقيته إلى فئة الأكابر.

وخاض يونس آيت عامر 15 مباراة مع فريق الأواسط لِنادي بايرن ميونيخ، في بطولة ألمانيا لِهذه الفئة النسخة الحالية. يوجد بينها 9 مقابلات شارك فيها أساسيا، وسجّل هدفا.