دون مفاجآت.. بلماضي يكشف عن قائمة “الخضر”

وجه الدعوة لـ25 لاعبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

غياب بولاية وعطال بسبب الإصابة.. واستبعاد دوخة ووناس وتاهرات

كشف المدرب جمال بلماضي، عن قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت تواجد 25 لاعبا دون مفاجآت تذكر.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الجيبوتي، يوم 2 سبتمبر المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا، قبل التنقل إلى مراكش المغربية لمواجهة بوركينا فاسو يوم 7 من ذات الشهر، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات “المونديال” على التوالي.

ولم تحمل قائمة بلماضي مفاجآت كثيرة على عكس التوقعات، حيث اكتفى المسؤول الأول على العارضة الفنية باستدعاء اللاعبين الجاهزين والمتعودين على حضور تربصات المنتخب الوطني، مع إقصاء اللاعبين المصابين والمتواجدين بعيدا عن المنافسة، دون توجيه الدعوة لأي لاعب جديد في صورة المتألق زدادكة ولا حتى حماش وبقية أسماء الشبان الراغبين في الانضمام إلى كتيبة “المحاربين”.

وكما كان منتظرا لم يوجه بلماضي الدعوة للحارس عز الدين دوخة وأيضا متوسط الميدان عدلان قديورة المتواجدين دون فريق لحد الآن، بالإضافة إلى مدافع نيس الفرنسي يوسف عطال ومتوسط ميدان ميتز الفرنسي فريد بولاية بسبب الإصابة.

بالموازاة مع ذلك، ولتعويض هؤلاء اللاعبين قام بلماضي باستدعاء حارس أولمبي المدية عبد الرحمن مجادل، ونوفل خاسف ورضا حلايمية، فضلا عن لاعب خط الوسط آدم زرقان، المنتقل حديثا من نادي بارادو إلى الدوري البلجيكي، وأيضا المدافع الأيمن المتواجد مع المنتخب المحلي في قطر حسين بن عيادة، ويراهن بلماضي على لقاءي جيبوتي وبوركينا فاسو لتحقيق انطلاقة جيدة في تصفيات “المونديال” ومواصلة سلسلة “اللاهزيمة”، رغم تحطيم الرقم القياسي الإفريقي الذي كان مسجلا باسم المنتخب الايفواري بـ27 مباراة دون هزيمة.