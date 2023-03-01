ديلور “يزأر” ويُوهّل فريقه نانت

أهدى اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء الأربعاء تأشيرة التأهّل إلى فريقه نانت الفرنسي.

وفاز فريق نانت بِنتيجة (2-1) على نادي لونس، وبلغ الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس فرنسا.

وسجّل المهاجم ديلور ثنائية فريق نانت، من ركلتَي جزاء في الدقيقتَين الـ 31 والـ 59.

وبات أندي ديلور وقد افتتح عدّاد التهديف مع ناديه الجديد نانت الفرنسي.

وهكذا يكون ديلور قد “ثأر” من صافرات الاستهجان التي أطلقها ضدّه أنصار فريق نانت في الأيّام القليلة الماضية، على اعتبار أنه لم يُسجّل أيّ هدف مع نادي “الكناري” الذي انضمّ إليه في جانفي الماضي.