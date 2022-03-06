ديلور يقهر “البياسجي” ويرد على بلماضي

قاد فريقه نيس إلى الفوز على العملاق الفرنسي بهدف قاتل

خطف الدولي الجزائري، أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، الأضواء في مواجهة القمة من الجولة الـ27 للدوري الفرنسي “الليغ 1″، أمام نادي العاصمة باريس سان جارمان، بعد تسجيله هدفا قاتلا في الدقيقة الـ88 من عمر المواجهة، مانحا النقاط الثلاث لفريقه.

وجاء هدف ديلور ليؤكد عقدة نيس “البياسجي”، خلال هذا الموسم، حيث وللمباراة الثالثة على التوالي، تعادل الفريقان دون أهداف في الدور الأول على ملعب حديقة الأمراء. كما أطاح نيس بالعملاق الباريسي من كأس فرنسا بركلات الترجيح. ورفع نيس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن مارسيليا ثالث الترتيب.

وشارك ديلور كاحتياطي في مباراة “البياسجي”، حيث دخل في الدقيقة الـ70 بديلا لزميله كاسبر دولبيرغ، وبعدها بـ18 دقيقة، تمكن من تسجيل هدف قاتل، قهر به نادي باريس سان جارمان المدجج بالنجوم بقيادة ميسي ونايمار وفيراتي وديماريو والحارس نافاس وآخرين.

ويأتي هدف ديلور كرد على تصريحات الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي أغلق أبواب العودة مجددا إلى صفوف “الخضر”، في وجه اللاعب، حين قال في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها بمركز سيدي موسى إنه “بالنسبة إلي، ملف ديلور تم غلقه، هناك فقط من يسعى لخلق البلبلة بإحياء مواضيع قديمة بالنسبة إلي.. لا يوجد “زورو” بالنسبة إلي في المنتخب الوطني، وديلور هو من قرر عدم المشاركة مجددا معنا.. المنتخب الوطني ليس ملكي، وليس لدي أي مشكل شخصي مع ديلور، مشكلة ديلور مع الجزائر و”الخضر”.

وبهذا، سيكون ديلور أبرز الغائبين عن تشكيلة المنتخب الوطني، في اللقاء الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المرتقب نهاية مارس الجاري أمام المنتخب الكاميروني.