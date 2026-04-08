رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية ومواساة، من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إثر رحيل رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، عبّر الرئيس التركي في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الجزائري.

كما أشاد أردوغان بالمكانة الاستثنائية التي يحظى بها الراحل في تاريخ الجزائر وفي وجدان شعبها، ومؤكدا أن الفقيد دافع عن بلاده بإخلاص، ليس فقط خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، بل أيضًا من خلال مختلف المسؤوليات التي اضطلع بها.

