رئيس الجمهورية يستقبل البطلة العالمية كيليا نمور

جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، البطلة الأولمبية والعالمية كيليا نمور، رفقة والديها والطاقم الفني والتقني لفيدرالية الجمباز.

وتبعا لبيان رئاسة الجمهورية، حضر الاستقبال بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وليد صادي وزير الرياضة وكمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال.

وكانت البطلة كيليا نمور قد توّجت الجمعة 24 أكتوبر، بذهبية في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات بعلامة 15.566 نقطة.

وسبق أن هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، البطلة نمور. إثر تتويجها بالميدالية الذهبية واللقب العالمي لمسابقة العارضتين غير متوازيتين، ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني 2025، التي تجرى بجاكرتا (إندونيسيا).