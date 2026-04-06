رئيس الجمهورية يهنئ البطلة كيليا نمور بالذهبية العالمية الثانية

واحدة في عارضة التوازن وأخرى في العمودين غير المتوازيين

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر حسابه الخاص، البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، بعد تتويجها بميداليتين ذهبيتين عالمية ثانية ضمن جولة كأس العالم للجمباز التي تحتضنها القاهرة المصرية.

وقال رئيس الجمهورية في منشوره: “ميداليتان ذهبيتان لنجمة الجزائر كيليا نمور في منافسات جولة كأس العالم للجمباز بمصر الشقيقة.. مشوار استثنائي يشرّف الجزائر في العالم.. شكرا كيليا وإلى انتصارات أخرى.. إن شاء الله.. ألف مبروك”.

توّجت البطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور بميدالية ذهبية جديدة ضمن المرحلة الرابعة من كأس العالم للجمباز الفني، المقامة بالقاهرة.

وأحرزت نمور ميدالية ذهبية ثانية في البطولة العالمية وهذه المرة في منافسات عارضة التوازن، حيث قدمت أداءً رائعا خلال المنافسة وحققت علامة 14.266.

وبهذه الميدالية، رفعت البطلة الجزائرية رصيدها إلى ميداليتين ذهبيتين في جولة كأس العالم للجمباز بالقاهرة.

وكانت نمور، قد حققت أول أمس الأحد عن جدارة ميدالية ذهبية في جهاز العمودين غير المتوازيين، بعلامة قدرت بـ14.033 نقطة.