رئيس الجمهورية يُدشن ساحة الأمير عبد القادر بموسكو

دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعاصمة الروسية موسكو، ساحة الأمير عبد القادر والنصب التذكاري المخلد لمؤسسة الدولة الجزائرية الحديثة.

وفي إطار اليوم الثاني من الزيارة، أشرف الرئيس تبون على تدشين ساحة ونصب تذكاري للأمير عبد القادر.

ويعد هذا المعلم التذكاري الجديد، الأول من نوعه في روسيا الذي يمجد شخصية إسلامية وعربية، وذلك تقديرا لإسهامات ودور مؤسس الدولة الجزائرية في نشر قيم التسامح وحوار الأديان ومبادئ الإنسانية.

ومن المرتقب أن يقوم رئيس الجمهورية أيضا بزيارة إلى كل من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

كما سيلتقي الرئيس بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية في روسيا، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع الجالية الوطنية بالخارج والاستماع لانشغالاتهم.

للإشارة، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وسيشارك رئيس الجمهورية خلالها في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.