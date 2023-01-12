رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يستقبل سفير الجزائر

حظي سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين يوم الخميس، باستقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي في ليبيا، فقد بحث الطرفان في لقائهما “آخر مستجدات الأوضاع السياسية”.

كما تحدث الجانبان عن “الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنهاء المراحل الانتقالية”.

وعُيّن شنين، وهو الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، سفيرا مفوّضا فوق العادة للجزائر في ليبيا، أواخر أكتوبر 2021.