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الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: الدول المساندة للاحتلال تتحمّل كامل المسؤولية عن جريمة المستشفى المعمداني

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الفلسطيني: الدول المساندة للاحتلال تتحمّل كامل المسؤولية عن جريمة المستشفى المعمداني
أرشيف
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الثلاثاء، إن مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، جريمة مروّعة تأتي في إطار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

وطالب اشتية مجلس الأمن الدولي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “بوقف الحرب المروعة ضد الفلسطينيين، التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر”.

وحمّل المسؤول الفلسطيني “الأمم المتحدة والدول المساندة لإسرائيل، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة. ودعاهم إلى التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال والمجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني”.

وأسفر عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني، عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

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