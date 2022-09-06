رئيس “اليويفا” متأكد من إقامة مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال

البلدان اتفقا في 2020 لتقديم عرض مشترك لاستضافة الحدث

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه متأكد من إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال. ووقع البلدان اتفاقا في 2020 للمضي قدما في عرض مشترك لاستضافة كأس العالم، وأصبح الاتفاق رسميا في يونيو المنقضي.

وقال تشيفرين عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي لكرة القدم في لشبونة “أنا متأكد من إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال”. وأضاف “هذا العرض هو الفائز وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة دولتين متحمستين، تعيشان وتتنفسان كرة القدم ولديهما بنية تحتية جيدة”.

ورشح المسؤولون 14 ملعبا في 12 مدينة لتكون من بين 11 ملعبا في إسبانيا لاستضافة المباريات في حال نجاح العرض المشترك في تصويت الفيفا في مايو 2024 وستعرض البرتغال ثلاثة ملاعب.واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982 وفشلت في محاولتها مع البرتغال لاستضافة نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا. ولم يسبق للبرتغال استضافة كأس العالم لكنها استضافت بطولة أوروبا 2004. وستستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أن تقام النسخة التالية في كندا والولايات المتحدة والمكسيك في 2026.