رئيس حكومة فلسطين: الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت لنا مساعدات

قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، السبت، إن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت مساعدات للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار في ظرف شهر واحد.

وأكد أشتية في حوار مع تلفزيون فلسطين أن الادارة الأمريكية الحالية ورثت قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني تساوي صفر.

وأضاف اشتية أن: الإدارة الأمريكية نفذت وعداً واحداً من وعودها يتعلق بتمويل وكالة الأونروا.

وأوضح رئيس الوزراء أن 500 مليون من المساعدات الأمريكية توقفت، والدول العربية باستثناء الجزائر متوقفة عن مساعدة السلطة.

مضيفا: أكدنا للاتحاد الأوروبي رفض أي مساعدات مالية مشروطة.. ولن نقبل أن نغير سطر واحد في المنهاج الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصوت خلال أيام على المساعدات للفلسطينيين.

سفير فلسطين: أنظمة عربية أدارت ظهرها لنا عكس الجزائر

ويوم 20 أفريل 2022، أكد سفير فلسطين بالجزائر الدكتور فايز محمد محمود أبوعيطة، أن بعض الأنظمة العربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية عكس ما تقوم به الجزائر.

وقال السفير خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى أن بعض الأنظمة العربية وللأسف أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية.

واستطرد السفير قائلا “ما يعزينا هو الموقف الجزائري العظيم الذي تقوده الدبلوماسية الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون الذي أدار العديد من الحوارات على المستوى الدولي أهمها الحوار الذي جمعه مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أين درس معه الأوضاع في فلسطين”.

وفي السياق ذاته اعتبر المتحدث ذاته أن رسالة رئيس الجمهورية الى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” المتضمنة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لسيت موجهة لهيئة الامم المتحدة فحسب بل هي موجهة أيضا للكيان الصهيوني ولأطراف عديدة على المستوى الدولي ولأطراف عربية مهرولة نحو التطبيع وهو ما يؤكد يضيف السفير أن الجزائر دولة مهمة في المنطقة لها نفوذ وتؤثر في السياسة الاقليمية والدولية وأن القضية الفلسطينية هي أيضا قضية جزائرية وقضية عربية وقضية كل احرار العالم .

من جهة أخرى، أكد أبو عيطة أن السلطة الفلسطينية تعول كثيرا على القمة العربية المقبلة في الجزائر لأنها ستكون قمة استثنائية من أجل لم الشمل العربي وتوحيد المواقف العربية سواء اتجاه القضية الفلسطينية أو من القضايا العربية الاخرى، كما ستكون نتائج هذه القمة استثنائية بالنظر إلى إصرار الجزائر على توحيد الموقف العربي اتجاه القضية الفلسطينية سيما ما تعلق بموضوع التطبيع.