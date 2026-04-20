رجال أعمال تشاديون مهتمون باقتناء الأدوية الجزائرية

صيدال (شبكات)
جانب من اللقاء.

زار وفد من رجال الاعمال التشاديين اليوم الإثنين، 20 أفريل، مجمع صيدال في موقعه للإنتاج بالحراش.

ووفقا لما أفاد به المجمع، كان في استقبال الوفد المدير العام لصيدال، مراد بلخلفة، برفقة إطارات الشركة، حيث أتاح اللقاء فرصة لإجراء حوار مثمر حول آفاق الشراكة وفرص تصدير المنتجات الصيدلانية للمجمع إلى السوق التشادي.

وتناقش الجانبان حول “مزايا الأدوية الجزائرية المعروفة بفعاليتها وتكلفتها التنافسية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق الإقليمي.”

وأكد المدير العام “حرص مجمع صيدال على تعزيز حضوره دولياً وتطوير تعاون مستدام مع الشركاء التشاديين، لضمان وفرة الأدوية، لا سيما تلك ذات الطلب المرتفع.”

