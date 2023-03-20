رجل أعمال مُغترب يستثمر في فريق من القسم الوطني الثالث

زار رجل الأعمال الجزائري المُغترب بِفرنسا سعيد شعبان مقرّ نادي أولمبيك أقبو، الذي ينشط في البطولة الوطنية للدرجة الثالثة.

ومعلوم أن سعيد شعبان يملك ويرأس نادي أونجي (منذ عام 2011)، الذي ينتمي إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي. ويضمّ في صفوفه اللاعبين الجزائريين: المدافعَين فوزي غلام وإلياس شتي، ومتوسّطَي الميدان نبيل بن طالب وحمد عبدلي، والمهاجم فريد الملالي.

وقالت إدارة نادي أونجي الفرنسي في أحدث بيان لها، إن الهدف من هذه الزيارة هو إبرام اتّفاقية شراكة مع فريق أولمبي أقبو (ولاية بجاية).

وأضافت أن إدارتها تُخطّط أيضا لِإطلاق مدرسة تكوين، بِالشراكة مع نادي أولمبيك أقبو.

ويتصدّر أولمبيك أقبو لائحة ترتيب بطولة قسم بين الجهات، فوج “وسط- شرق”، بِرصيد 55 نقطة وبِفارق 6 نقاط عن الوصيف شباب جيجل، قبل 8 جولات عن إسدال السّتار. وكلاهما يتنافسان لِنيل تأشيرة الصّعود إلى القسم الثاني.

ويجدر التذكير بِأن سعيد شعبان يتعرّض لِضغوط شديدة من بعض الأوساط الفرنسية، وذلك من أجل التخلّي عن نادي أونجي وبيع أسهمه.

وتستند هذه الدوائر لِبلوغ غايتها إلى الصّحافة المحلّية، التي تتفنّن في تسويد صورة نادي أونجي، من خلال تتبّع عثرات اللاعبين (خاصّة الجزائريين/ قضايا شعبان والملالي وشتي..)، لِصبّ الزّيت (البنزين) على النّار.