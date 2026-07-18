رحلة إلى تركيا للمتفوقين الأوائل في “البكالوريا” و”البيام”

بينما ستنطلق مصالح الولايات في التحضير لتكريمهم محليًّا

في التفاتة تشجيعية تعكس اهتمام الدولة بالنخب المدرسية وتثمين جهودهم، تنطلق منتصف شهر أوت الداخل رحلة سياحية واستكشافية مكافأةً للتلاميذ المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي لدورتي ماي وجوان 2026، ستدوم 10 أيام كاملة إلى جمهورية تركيا.

وتهدف الجائزة التقديرية إلى الترويح عن النفوس وتوسيع الآفاق الثقافية والتاريخية لفرسان البكالوريا بعد مسار دراسي طويل مدته 12 سنة كاملة وتتويجا لسنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد.

وفي الموضوع، أفادت مصادر “الشروق” أنه في إطار إنجاح هذه المبادرة، فإن السلطات المختصة ستتكفل بكافة التكاليف المادية واللوجيسكتية للرحلة، بدءا من تذاكر الطيران، الإقامة في أرقى الفنادق، النقل، وصولاً إلى الوجبات والبرامج الترفيهية.

وإلى ذلك، فلن تقتصر الرعاية على الجانب المالي فحسب، بل ستشمل أيضا تسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر، بما في ذلك التسريع في استخراج وتجديد جوازات السفر للمتفوقين وتوفير التأشيرات، لضمان انطلاق الرحلة في ظروف مريحة ومثالية تعكس الأجواء الاحتفالية بتكريم هذه النخبة.

وسيحظى المتفوقون الأوائل في الامتحانين، بزيارات إلى معالم تركيا التاريخية والإسلامية، ضمن برنامج سياحي وثقافي حافل، حتى يتعرفوا عن قرب على تاريخ هذا البلد العريق الذي يمتد لآلاف السنين، لاستكشاف إرثه الغني الذي يجمع بين حضارات الشرق والغرب.

وتأتي هذه السفرية كأبرز محطة في سلسلة تكريمات المتفوقين، حيث تهدف السلطات من خلالها إلى خلق أجواء من البهجة والاعتزاز بالنفس لدى التلاميذ، وتشجيع الأجيال القادمة على الحذو حذوهم.

وسترافق البعثة تغطية إعلامية لمواكبة أجواء الفرحة، وتبادل الخبرات بين المتفوقين الذين يمثلون خيرة شباب الوطن ومستقبله الواعد.

ومن المنتظر أن تشرع مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة، في آجال قريبة في توجيه مراسلات للمتفوقين الأوائل، لمطالبتهم بإحضار وثائق السفر اللازمة، أين ستقدم لهم كافة التسهيلات على مستوى مصالح الولايات، حتى يتمكنوا من استخراج جوازات السفر في ظروف مريحة وقياسية.

ومن جهتها، ستنطلق مصالح لولايات في التحضير أيضا لتكريم المتفوقين أيضا على المستوى المحلي، برحلات سياحية إلى خارج الوطن وهدايا أخرى تشجيعية.