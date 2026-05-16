رزيق يشرف على افتتاح معرض الحلويات والبسكويت والشوكولاتة ببومرداس

يُشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم السبت، على افتتاح معرض منتوجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة، المنظم تحت شعار “آفاق واعدة للتصدير”، وذلك في إطار دعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

ويمتد المعرض، الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، من 16 إلى 19 ماي 2026، ويهدف إلى إبراز القدرات الإنتاجية الوطنية في شعبة الحلويات والبسكويت والشوكولاتة، وفتح فرص جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين لولوج الأسواق الخارجية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى ولاية بومرداس، الوالية فوزية نعامة، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب الولاية بالبرلمان، إضافة إلى السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في سياق الجهود الرامية إلى تنويع الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، خاصة في الشعب الصناعية والغذائية ذات القيمة المضافة.