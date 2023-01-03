رسميا.. آيت نوري يختار الجزائر بدلا من فرنسا

اختار اللاعب الجزائري المُغترب ريان آيت نوري تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

ويُمكن أن يلتحق المدافع الأيسر آيت نوري بـ “الخضر” في أواخر مارس المقبل، وبِالضّبط في مُواجهتَي النيجر، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وسبق لِآيت نوري (21 سنة) تمثيل ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا، لكنه لم يلعب في صفوف أكابر “الديكة”، وهو ما يسمح له بِالالتحاق بـ “الخضر”، استنادا إلى لوائح الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وعلى مستوى الأندية ووفقا للمصدر ذاته، فإن فريق إشبيلية الإسباني مُتحمّس لِجلب آيت نوري في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي، ويُمكنه إبرام صفقة انتدابه.

وما زال ريان آيت نوري يرتبط مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.