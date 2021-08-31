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اقتصاد
إيذانا بانتهاء عقد الشريك الفرنسي

رسميا..إلياس ميهوبي مديرا عاما لشركة “سيال”

حسان حويشة
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رسميا..إلياس ميهوبي مديرا عاما لشركة “سيال”

نصب مجلس إدارة شركة المياه التطهير للعاصمة “سيال-SEAAL” الثلاثاء رسميا، إلياس ميهوبي كمدير عام جديد للشركة، خلافا للفرنسي “إيف فاغيرازي”، بموجب انتهاء عقد الشراكة مع “سياز الفرنسية.

وحسب ما توفر من معلومات لـدى “الشروق ” من مصادر بوزارة الموارد المائية، فإن الأمين العام للوزارة إسماعيل عميروش حضر مراسيم التنصيب الرسمي، للمسؤول الجديد لشركة سيال، الياس ميهوبي، رفقة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ميهوبي

ويعد الياس ميهوبي من إطارات قطاع الموارد المائية وسبق له أن شغل منصب أمين عام شركة “سيال” ومكلفا بالزبائن ومديرا للموارد البشرية بذات الشركة، وعين قبل أشهر في خلية أوكلت لها مهمة التحضير لنقل إدارة وتسيير شركة “سيال-SEAAL”، تحسبا لانتهاء آجال عقد الإدارة والتسيير رقم 3، مع الشريك الفرنسي “سياز-SUEZ”.

إلى ذلك وفي إطار وضع فريق جزائري كفء لتسيير المؤسسة تم تعيين أمين حمدان عين نائبا للمدير العام.

وعمليا ينتهي اليوم  بصفة رسمية، عقد الشراكة ما بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير (المساهمين في سيال)، والشريك الفرنسي “سياز”، بعد 15 سنة على إطلاقها وتحديدا في عام 2006، وقرار السلطات بعدم تجديد عقد الشركة الشريك الفرنسي، بالنظر لجملة من الاختلالات التي شهدتها فترة تسييره للشركة بالعاصمة وتيبازة.

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