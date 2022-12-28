رسميا.. سنة عطلة للموظفين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة

القرار دخل حيز التنفيذ

يمكن للموظف أن يستفيد رسميا، بداية من الأربعاء، من عطلة سنة قابلة للتمديد لستة أشهر، للتفرع لإنشاء مؤسسته الخاصة.

ووفق ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب، تحدد بسنة واحدة ويمكن تمديدها لمدة لا تتعدى الستة أشهر. وتمنح العطلة خلال مرة واحدة في مسار الموظف المعني بناء على طلبه المبرر، وتبت الإدارة في طلب العطلة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة المعنية.

ووفق ذات المصدر يحظى طلب الموظف إما بالقبول الفوري أو تأجيل قبوله لثلاثة أشهر كأقصى تقدير، ويتم رفض الطلب في حال الضرورة القصوى بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ويؤدي إحالة الموظف إلى عطلة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية، وفي الترقية وفي درجات التقاعد.

ويستمر الموظف خلال العطلة في الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع، كما يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من امتيازات وإعانات ممنوحة في إطار الأجهزة العمومية، لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتنتهي علاقة العمل عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه ولم يطلب إعادة إدماجه، ويمكن للموظف في حال عدم تجسيد مشروعه طلب إدماجه في رتبته السابقة في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء العطلة. ويعاد إدماجه عند انتهاء العطلة بقوة القانون، وتحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا القانون عبر التنظيم.