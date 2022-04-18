رسميا.. عقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 9 جوان المقبل

المكتب الفدرالي يكشف عن العديد من القرارات:

حدد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، تاريخ 9 جوان المقبل لعقد أشغال الجمعية العامة الانتخابية، لاختيار رئيس جديد، قصد استكمال العهدة الأولمبية الحالية، بعد استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، فيما ستعقد الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي يوم 19 ماي.

اعتماد 6 فرق للمشاركة في المنافسات القارية والإقليمية

وترأس ليلة أمس الأول، الرئيس “المستقيل” عمارة، اجتماع المكتب الفدرالي في غاب عضوي المكتب الفيدرالي عمار بهلول ومولدي عيساوي، بسبب التعليق المؤقت لعضويتهما لخرقهما واجب التحفظ.

وقرر “الفاف”، عقد جمعيته العامة الانتخابية يوم 9 جوان المقبل، أين سيتم اختيار الرئيس الجديد خلفا لعمارة الذي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشروق” أنه لن يتراجع عن الاستقالة وسيقدمها لأعضاء الجمعية العامة على هامش أشغال الجمعية العامة العادية يوم 19 ماي القادم.

ورغم ذلك، إلا أن مصدر مطلع أشار لـ”الشروق” أن إمكانية بقاء عمارة رئيسا لـ”الفاف” أمر وارد للغاية، حيث سيتم الفصل في ذلك من قبل أعضاء الجمعية العامة، التي لها الحق في رفض استقالة الرئيس.

وأوضح مصدرنا، أن قرار بقاء عمارة رئيسا لـ”الفاف” مرتبط بالدرجة الأولى بمكانية ترشحه لدخول المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بعد نهاية عهدة الليبي عبد الحكيم الشلماني.

إلى جانب ذلك، ومن بين القرارات التي اتخذها المكتب الفدرالي خلال هذا الاجتماع أيضا: مشاركة الأول والثاني في ترتيب البطولة الأولى في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، فيما سيشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. أما صاحبا المركزين الخامس والسادس فسيمثلان الجزائر في كأس العرب للأندية.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم رسميا، عودة البطولة العربية للأندية بداية من الموسم المقبل، بعد توقفها لعدة مواسم بسبب الأزمة المالية.

إلى ذلك تم تحديد 10 جوان المقبل كتاريخ لنهاية الموسم الكروي 2021 – 2022، بينما سينطلق الموسم الكروي 2022 – 2023، يوم 19 أوت بـ16 فريقا.

ويتصدر فريق شباب بلوزداد صدارة الرابطة المحترفة في الوقت الراهن برصيد 52 نقطة وناقص 3 مواجهات وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه شبيبة القبائل، حيث يتجه النادي العاصمي لتحقيق اللقب الثالث عن التوالي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية.