رسميا مباراة النيجر في نيامي وهذا برنامج “الخضر” في الجولتين المقبلتين

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت عن برنامج المنتخب الوطني في الجولتين المقبلتين من تصفيات المونديال، كما كشف عن الملعبين اللذين يحتضنان المواجهة المزدوجة أمام النيجر..

ويستقبل المنتخب الوطني منتخب النيجر يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل على أرضية ميدان تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات.

وستلعب مباراة الإياب أمام النيجر بملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي، يوم الإثنين 11 أكتوبر، فيما لم يتحدد توقيت المباراة بعد.

ويحتل “الخضر” المركز الأول في المجموعة الأولى رفقة بوركينافاسو بأربع نقاكن مع فارق الأهداف للجزائر، فيما يحتل النيجر المركز الثالث بثلاث نقاط، وجيبوتي في المركز الأخير من دون رصيد.