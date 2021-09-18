-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رسميا مباراة النيجر في نيامي وهذا برنامج “الخضر” في الجولتين المقبلتين

سليم.ع
  • 992
  • 0
رسميا مباراة النيجر في نيامي وهذا برنامج “الخضر” في الجولتين المقبلتين

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت عن برنامج المنتخب الوطني في الجولتين المقبلتين من تصفيات المونديال، كما كشف عن الملعبين اللذين يحتضنان المواجهة المزدوجة أمام النيجر..
ويستقبل المنتخب الوطني منتخب النيجر يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل على أرضية ميدان تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات.
وستلعب مباراة الإياب أمام النيجر بملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي، يوم الإثنين 11 أكتوبر، فيما لم يتحدد توقيت المباراة بعد.
ويحتل “الخضر” المركز الأول في المجموعة الأولى رفقة بوركينافاسو بأربع نقاكن مع فارق الأهداف للجزائر، فيما يحتل النيجر المركز الثالث بثلاث نقاط، وجيبوتي في المركز الأخير من دون رصيد.

مقالات ذات صلة
أربعة جزائريين آخرين معنيون بمنافسة “أوربا ليغ”

أربعة جزائريين آخرين معنيون بمنافسة “أوربا ليغ”

رونالدو مُنزعج بِسبب “الخرفان”!

رونالدو مُنزعج بِسبب “الخرفان”!

فرحات يعود مجبرا إلى مباريات نيم

فرحات يعود مجبرا إلى مباريات نيم

أوكيدجة يتلقى ثلاثية في غياب بولاية

أوكيدجة يتلقى ثلاثية في غياب بولاية

وزارة الرياضة: فتح الملاعب أمام هذه الفئة من الجماهير فقط

وزارة الرياضة: فتح الملاعب أمام هذه الفئة من الجماهير فقط

بِالصور: هذا هو ملعب مباراة منتخبَي النيجر والجزائر

بِالصور: هذا هو ملعب مباراة منتخبَي النيجر والجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد