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رسميا.. وزارة التربية تعلن اعتماد نظام “الأبوستيل” للمصادقة على الوثائق

الشروق أونلاين
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رسميا.. وزارة التربية تعلن اعتماد نظام “الأبوستيل” للمصادقة على الوثائق

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اعتماد نظام شهادة “الأبوستيل” (Apostille) رسميًا للتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية فقد تم اعتماد النظام بتاريخ 9 جويلية 2026، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق وتسهيل الاعتراف بها في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي.

وأضاف البيان أن الإجراء الجديد يشمل جميع الوثائق العمومية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ومديريات التربية عبر الولايات، إضافة إلى الشهادات والوثائق البيداغوجية الصادرة عن المؤسسات التعليمية الخاضعة لوصايتها.

وأكدت الوزارة أن اعتماد نظام “الأبوستيل” يأتي في إطار تطبيق أحكام اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، بما يسمح بتسهيل اعتماد الوثائق الجزائرية في الدول الأطراف في الاتفاقية دون الحاجة إلى إجراءات تصديق إضافية.

ودعت المواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على شهادة “الأبوستيل” إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع لإلكتروني apostille.gov.dz، مع اتباع مختلف الخطوات المطلوبة، بدءا من استخراج الوثيقة المراد استعمالها في الخارج من المؤسسة المصدرة لها، وصولا إلى استكمال إجراءات التوقيع والتسليم.

وفي 9 جويلية الجاري، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إطلاق خدمة تسويق قسيمة “الأبوستيل”، في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن كيفيات دفع حق الطابع الخاص بشهادة التصديق الدولي “الأبوستيل”، حيث أوضحت أن حق الطابع حُدد بقيمة 1500 دينار جزائري عن كل شهادة يتم تسليمها، على أن يتحمل طالب الخدمة هذه الرسوم.

وأضافت أنه في حالة ضياع القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن طلب نسخة ثانية لدى الهيئة المصدرة لها، مقابل دفع حق طابع مخفض قدره 600 دينار جزائري.

وأكدت مديرية الضرائب أن هذا الإجراء يخص حصريا الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي، والصادرة عن عدد من القطاعات، من بينها وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين.

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