 رغم محاولتهما إخفاء العلاقة.. صديقة بنزيما حديث رواد الشبكات

رغم محاولتهما إخفاء العلاقة عن أعين الجمهور، تصدرت صديقة لاعب ريال مدريد كريم بنزيما حديث رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض الصفحات قد فضحت علاقة اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية بإحدى عارضات الأزياء، وتدعى جوردان أوزونا، حيث تم تسريب بعض الصور لهما من أحد المنتجعات.

وظهر بنزيما في الصور التي أثارت فضول الجمهور حينها، وهو يساعد جوردان على خلع ملابسها، فيما يبدو بأنه قارب، وطويت القضية حينها لتطالعنا الأخبار بعدها بأنه رزق بمولوده الرابع من العارضة أوزونا.

ولم ينشر اللاعب أي صور مع صديقته الجديدة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أما من ناحيتها، فقد نشرت صورة واحدة معه منذ أشهر بمناسبة عيد ميلاده.

يذكر أن جوردان أوزونا شابّة فرنسيّة وتحمل الجنسيّة الأمريكيّة، ولدت في ريون في فرنسا عام 1991، أي تبلغ من العمر 32 عاماً.

بدأت العمل في عرض الأزياء في سنة 2007 وأصبحت من أهمّ عارضات الأزياء في فرنسا ونيويورك، وأيضاً دخلت مجال التمثيل حيث أدّت العديد من الأدوار في المسلسلات والأفلام الأجنبية.

كانت على علاقة بالمغني جاستن بيبر بعد إنفصاله عن سيلينا غوميز في سنة 2013، حيث كانت جوردان تعمل نادلة في أحد المطاعم وتعرّف بيبر عليها هناك، ولكن لم تستمرّ علاقتهما طويلاً بل لبضعة أشهر.

وفي عام 2017، تعرّفت على مغنّي الراب الشهير تايغا بعد إنفصاله عن كايلي جينر، وأيضاً لم تستمرّ علاقتهما طولاً، فبعد فترة تعرّفت جوردان على لاعب كرة القدم الجزائري كريم بنزيما، ولا زالت علاقتهما مستمرّة حتّى الآن، وأنجبا مؤخراً طفلهما الأول في إحدى عيادات مدريد في 23 أفريل 2023.

الأُسطورة بنزيما سيُصبح أب مرة أخرى من جوردان أوزونا. 👶🏻 pic.twitter.com/Mgx3pUDNok — ABBAS (@AbbasMadridst) April 29, 2023

فيما يتعلق بكريم بنزيما فهو غير متزوّج ولكنّه دخل في العديد من العلاقات الغرامية مع عدّة نساء، ولديه منهنّ أربعة أطفال.