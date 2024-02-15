رفع الأسعار بطريقة غير مبررة.. زيتوني يتوَعد

توعد وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس، المنتجين الذين يقومون برفع الأسعار بطريقة غير مبررة، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وفي تصريحات له خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية ورقلة، قال زيتوني إن رفع بعض المنتجين لأسعار منتجاتهم بطرق غير مبررة، أو التحايل على المستهلكين من خلال خفض كمية المنتوج في العلب والقارورات، يعتبر سلوكا غير مقبول وانتهاكاً للقوانينن التجارية وحقوق

المستهلكين ومضاربة غير مشروعة.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه في حال ثبوت الفعل سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة لحماية المستهلكين.

من جهة أخرى، في المحطة الأول من الزيارة قام الوزير بمعاينة سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه ببلدية عين البيضاء.

وصرح زيتوني بأن دائرته الوزارية تعمل جاهدة على تطوير أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه لتصبح فضاء تجاري رائد في توزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتوفيرها بأسعار مناسبة وتنافسية للمواطنين، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير شبكة التوزيع من خلال إشراك كل الفاعلين من منتجين، تجار ومتعاملين اقتصاديين لضمان التموين المنتظم على مستوى الوطني.