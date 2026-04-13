رفع عدد التذاكر المخصصة لمباراة الزمالك وبلوزداد

لقطة من مباراة الذهاب بين شباب بلوزداد ونادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك المصري عن زيادة عدد تذاكر مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، أمام شباب بلوزداد.

وبناءً على طلب تقدمت به إدارة الزمالك، تم رفع عدد التذاكر المخصصة للمباراة إلى 45 ألف تذكرة.

وتحصل فريق الزمالك على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة، لستاد القاهرة، الذي يحتضن المواجهة، المرتقبة الجمعة المقبل.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين بملعب نيلسون مانديلا، بالجزائر، بفوز الزمالك بهدف دون رد.