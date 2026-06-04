رقمنة البرلمان.. توقيع اتفاقية لاستغلال السحابة السيادية للدولة

وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، بهدف إتاحة واستغلال الموارد السحابية السيادية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن هذه المراسم جرت، مساء الأربعاء، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس،إبراهيم بوغالي.

وأوضح البيان أن الاتفاقية وقّعها عن جانب المجلس الشعبي الوطني أمينه العام، سليم جعلال، فيما وقّعها عن جانب المحافظة السامية للرقمنة أمينها العام.

وجرت مراسم التوقيع، بحضور عدد من المسؤولين السامين يتقدمهم وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، ومدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، زهير مختاري.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل المؤسساتي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وحماية الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للبلاد.