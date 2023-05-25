روسيا تشرع في نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

نقلت وسائل إعلامية مساء اليوم الخميس 25 ماي، تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال فيها أن روسيا بدأت بتحويل أسلحة نووية إلى بلاده، مجسدة بذلك الإنتشار الذي سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحدث عنه شهر مارس الماضي، حين قال أن روسيا ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروسيا.

“لقد بدأ نقل الشحنات النووية، بدأ بالفعل” هكذا كانت إجابة الرئيس البيلاروسي على سؤال صحفي روسي اليوم والتي نقلتها عديد المواقع الإعلامية.

الأسلحة النووية “التكتيكية” هي أسلحة نووية يمكنها إحداث خسائر كبيرة لكن بدرجة أقل من الأسلحة النووية “الإستراتيجية”. وقد سبق لروسيا أن أعلنت شهر أفريل أنها بدأت بتدريب جنود بيلاروسيين على استعمال الأسلحة النووية “التكتيكية”.

ألكسندر لوكاشينكو الذي كان اليوم في روسيا من أجل المشاركة في قمة جهوية، لم يؤكد هل وصلت بعد الأسلحة النووية إلى بلده أم أنها لا تزال في طريقها إليه.

بيلاروسيا وإن لم تكن طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنها فتحت أراضيها للجيش الروسي للإنطلاق لغزو أوكرانيا، ويعتبر لوكاشينكو أحد الداعمين لبوتين. موسكو من جانبها لم تعلق إلى غاية الآن على تصريحات الرئيس البيلاروسي.