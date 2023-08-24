روسيا تضع شروطها لاستئناف صفقة الحبوب

قالت موسكو أنها لن تستأنف صفقة الحبوب إلا في حالة الإيفاء بكافة بنودها المتعلقة بالجانب الروسي.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تستأنف صفقة الحبوب إلا في حالة الإيفاء بكافة بنودها المتعلقة بالجانب الروسي، هذا في لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقد ذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن لافروف عقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة بريكس في جوهانسبورغ، اليوم الخميس 24 أوت.

اجتماع تطرق فيه الطرفين، يقول البيان، لعديد القضايا المتعلقة بأنشطة المنظمة الأممية، وأشارا إلى “أهمية مواصلة تعزيز الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في السياسة العالمية”.

البيان قال أنه وردا على سؤال الأمين العام للأمم المتحدة حول آفاق استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب “جدد سيرغي لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه رئيس روسيا، بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الجانب الروسي. يتم الوفاء بها في الواقع.”

وتتهم روسيا دول الغرب بعدم احترام التزاماتها في صفقة الحبوب. فتتهم موسكو الغرب بتصدير الحبوب الاوكرانية إلى دولها بدلا من توجيهها إلى البلدان المحتاجة منها الإفريقية.

مساع تركية وأممية لاستئناف صفقة الحبوب

بعد انسحاب روسيا من الإتفاقية يوم 17 جويلية لهذا العام، وهي الإتفاقية التي تم توقيعها في جويلية 2022 في تركيا تحت رعاية الأمم المتحدة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه من القرار الروسي.

فقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي “إنني آسف بشدة لقرار الاتحاد الروسي إنهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود – بما في ذلك سحب الضمانات الأمنية الروسية للملاحة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.”

وقد سمحت هذه الإتفاقية بالمرور الآمن لأكثر من 32 مليون طن من السلع الغذائية من الموانىء الأوكرانية. كما مكنت برنامج الغذاء العالمي من شحن أكثر من 725 ألف طن من المواد الغذائية لدعم العمليات الإنسانية وتخفيف الجوع في بعض أكثر مناطق العالم تضررا.

وتعمل حاليا كل من تركيا والأمم المتحدة على تطوير مقترحات للجانب الروسي وذلك من أجل استئناف اتفاقية تصدير الحبوب.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه التفاوض جاريا بين الطرفين، ينتظر أن ترسل روسيا ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول إفريقية مجانا، حسب ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب الفيديو الذي وجهه إلى المشاركين في قمة بريكس بجوهانسبورغ الجنوب إفرقية.

بوتين قال أيضا أن روسيا مستعدة لاستئناف اتفاقية الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي، حسب تصريحه.