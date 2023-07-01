روسيا تعلن مشاركة الجزائر في بناء محطتها الفضائية

البلدان وقّعا اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيس تبون

أعلنت فدرالية روسيا توجيه دعوة للجزائر للمشاركة في مشروع ضخم لبناء وكالة فضاء، في خطوة تتعدى تدريب رواد الفضاء إلى نقل الخبرات لإنشاء وحدة فضائية جزائرية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، عن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية “روسكوسموس” يوري بوريسوف، قوله إنه دعا وكالتي الفضاء الجزائرية والمصرية للانضمام إلى بناء محطة فضاء روسية، من أجل بناء وحداتهما الوطنية.

وقال بوريسوف خلال اجتماع، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لقد اقترحت عليهما أن يشاركوا في محطة فضائية روسية، وستكون هذه مشاركة كاملة، أيضا، لبناء وحداتهم الوطنية، بدلا من مجرد تدرّب رواد الفضاء”.

وقبل أيام عقد المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق ونظيره الروسي مدير الوكالة الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، لقاء بالجزائر العاصمة، عبرا خلاله عن إرادتهما في تعزيز تعاونهما في المجال الفضائي.

وشكل اللقاء الذي جرى بمركز استغلال أنظمة الاتصالات الفضائية فرصة للمسؤولين لعرض برامجهما الفضائية وتبادل الرؤى حول كيفيات ومحاور التعاون الثنائي.

وفي ختام اللقاء تم تدشين تمثال نصفي لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أهدته روسيا للجزائر، بحضور السفير الروسي فاليريان شوفاييف وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وفي تصريح للصحافة أشار أوصديق إلى أن “هذا الحدث الذي نحتفل به اليوم يترجم مدى إرادتنا في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا الفضاء والارتقاء به لمستوى تطلعات بلدينا لاسيما بعد توقيع الاتفاق الحكومي للتعاون الجزائري الروسي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء لأغراض سلمية خلال آخر زيارة دولة قام بها رئيس الجمهورية إلى روسيا”.

وبعد الإشارة إلى رمزية الاحتفاء بالذكرى الـ60 لصعود أول رجل إلى الفضاء وهو يوري غاغارين، ذكر المدير العام للوكالة الجزائرية للفضاء بأن هذا الحدث “يرمز إلى الطموح في تعاون فضائي مثمر ومستدام مع روسيا البلد الصديق”.

ومن جهته، أكد بوريسوف أن المحادثات مع نظيره الجزائري كانت “جد مثمرة” لا سيما وأنها تعتبر “استكمالا لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى موسكو”.

وتابع، قائلا “إن البرنامج الفضائي الجزائري آفاق 2040 الذي عرض علينا اليوم سيمكننا من فتح صفحة جديدة لتعاون عملي بين الجزائر وروسيا في مجال الفضاء”.

للتذكير، وقعت الجزائر وروسيا، خلال زيارة الدولة التي قادها رئيس الجمهورية إلى روسيا منتصف شهر جوان الجاري على اتفاقية إطار تهدف إلى تحديد المفاهيم الأساسية للعلاقات الثنائية في مجال الأنشطة الفضائية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد البنود الأساسية للعلاقات الثنائية في مجال الأنشطة الفضائية، والتنظيم والإجراءات الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات، والترتيبات المتعلقة بمراقبة الصادرات وحماية الممتلكات المصدرة، وحماية التكنولوجيات، وبنود أخرى للأنشطة المشتركة.

ويشمل التعاون في إطار هذه الاتفاقية تطوير مجالات، العلوم، التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، الاتصالات الفضائية والخدمات ذات الصلة، الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة، الجيوديزيا الفضائية وطقس الفضاء، التكوين ونقل المعرفة في ميدان الفضاء، التنظيم القانوني الدولي للنشاط الفضائي.

بالإضافة إلى ذلك، شارك المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية في 16 جوان 2023 في جلسة عامة حول موضوع التعاون الفضائي مع دول البريكس، في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي السادس والعشرين لسانت بطرسبرغ، الذي نظمته حكومة الفدرالية الروسية مع وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” وشارك فيه رؤساء وكالات الفضاء لدول البريكس وإندونيسيا وماليزيا.

وقد أشار في مداخلته إلى أهمية الزيارة الرسمية التي أداها السيد رئيس الجمهورية في تعزيز التعاون الفضائي على المستوى الثنائي بين الجزائر وفدرالية روسيا، وإمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل دول البريكس ودول البريكس +، نظرا للعلاقة المميزة مع دول هذا التحالف.

كما أشار إلى أن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الفضاء مع بعض دول البريكس، لاسيما فدرالية روسيا (اتفاقية حكومية موقعة في 15 جوان 2023) والهند (اتفاقية حكومية تم توقيعها في سبتمبر 2018) والصين (اتفاقية حكومية تم توقيعها في ديسمبر 2013) وجنوب إفريقيا (تم توقيع مذكرة التفاهم في جوان 2018).

وفيما يتعلق بالتعاون الفضائي داخل مجموعة بريكس+، فقد أعرب المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عن توافق وجهات النظر فيما يخص تنفيذ بعض المشاريع ذات الاهتمام المشترك وإمكانية تعزيز قدراتنا الفضائية من خلال الاستفادة من قدرات الدول المتقدمة في مجال الفضاء، كروسيا والصين والهند.