روسيا تعلّق على رفض الأرجنتين الانضمام إلى بريكس

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الجمعة، أن موسكو تحترم قرار الأرجنتين بعدم الانضمام إلى مجموعة بريكس، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالأسف لذلك.

وقال بيسكوف في تصريح لوسائل الإعلام “بالطبع هذا أمر مؤسف، لكنه حقّ سيادي للأرجنتين. ونحن نحترم أي قرار تتخذه بوينس آيرس”.

مضيفا:”لقد اختار الأرجنتينيون قيادتهم، واعتبرت القيادة المنتخبة أن الوقت غير مناسب لهم للمشاركة في توسيع بريكس الآن”..

قبل أن يذكر بأن “قائمة الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس كانت طويلة جدًا”. معتبرا ذلك “أمرا يبعث على السرور، ويعني أن العديد من الدول، ترى أن الانضمام إلى المجموعة يصبّ في مصلحتها الوطنية”.

وقرر الرئيس الأرجنتيني المنتخب شهر نوفمبر الماضي خافيير مايلي، التراجع عن الانضمام إلى المجموعة. بعد أن كانت بيونس أيرس بين المدعوين للالتحاق بها.

ووجّهت قمة بريكس في جوهانسبورغ شهر أوت الماضي، دعوات للانضمام للمجموعة بداية من العام الجاري، إلى كل من مصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات والأرجنتين.

السعودية وإثيوبيا تعلن انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس

بالمقابل، أكد التلفزيون السعودي يوم 2 جانفي، التحاق المملكة بصفة رسمية بمجموعة بريكس، بناء على الدعوة التي تلقتها في قمة أوت الماضي.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية:”رسميا بدأت عضوية المملكة بشكل كامل في مجموعة بريكس، التي تضمّ روسيا والصين ودول أخرى. مما يعزّز مكانتها الدولية”.

كما أعلنت إثيوبيا يوم 1 جانفي في بيان، عن ترسيم انضمامها إلى مجموعة بريكس، تلبية لدعوة قمة المجموعة شهر أوت الماضي في جنوب إفريقيا.

وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية:”لقد رحّبنا بدعوة بلادنا لتكون جزء من المجموعة المهمّة”. مضيفا:”نحن مستعدّون للعب دور بناء في نشر السلام والتنمية كعضو جديد في بريكس”.