روما الإيطالي يخطط لإنهاء صفقة بن سبعيني في أسبوع!!

وضعه تحت تصرف مورينيو قبل انطلاق الموسم الجديد

بات الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، قريبا أكثر من أي وقت مضى من خوض تجربة جديدة في مشواره، بداية من الموسم المقبل، وبالضبط مع نادي روما الإيطالي، الذي يخطط لإنهاء صفقة انتقاله إلى النادي في غضون الأسبوع المقبل.

رغم الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الإيطالية، في الساعات الأخيرة، بخصوص إمكانية صرف نادي روما الإيطالي النظر عن خدمات الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بسبب المطالب المالية لنادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، التي وصلت نحو 30 مليون يورو، إلا أن موقع شبكة “سكاي سبورتس” الأيطالي، كشف عن تخطيط البرتغالي تياغو بينتو، المدير العام لنادي “الذئاب”، لحسم صفقة ضم الدولي الجزائري من بوريسيا خلال الأسبوع المقبل، حيث يسعى الرجل القوي لنادي العاصمة الإيطالية لوضع اللاعب تحت تصرف المدرب جوزي مورينيو في أسرع الأوقات، وذلك بهدف تمكينه من المشاركة معه في فترة التحضيرات الصيفية.

وسيفقد روما خدمات ليوناردو سبيناتزولا، ظهيره الأيسر، لفترة لن تقل عن 6 أشهر، بسبب تعرضه لتمزق في وتر أكيليس، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده، أمام بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020. ولهذا، فإن المدرب مورينيو يصر على انتداب الدولي الجزائري، لاسيما أنه معجب كثيرا بقدراته.

وعرف مستوى بن سبعيني تطورا رهيبا في الآونة الأخيرة، حيث أبلى البلاء الحسن مع النادي الألماني، الموسم الماضي، سواء في الدوري الألماني أم حتى مسابقة رابطة أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرى مورينيو بأن بن سبعيني الخيار الأنسب لنادي روما، طالبا من إدارة “الذئاب” التعاقد معه، بعد فشل التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني البرازيلي مارسيلو.

وفضلا عن ذلك، فإن قائمة روما ضمت عدة أسماء، يتقدمها ثنائي تشيلسي، ماركوس ألونسو وإيمرسون بالمييري، لكن إدارة النادي فضلت صرف النظر عن التعاقد معهما، بسبب وجود منافسة مع أندية عديدة، وركزت اهتمامها على الدولي الجزائري، بن سبعيني.

هذا، ولن تكون مهمة روما سهلة للفوز بخدمات النجم الجزائري، خاصة أن بطل ألمانيا في 5 مناسبات يتمسك بالحصول على مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على الصفقة.

ويرتبط ابن قسنطينة بعقد مع مونشنغلادباخ يمتد حتى عام 2023، وقد شارك معه في 59 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وتبلغ القيمة السوقية لبن سبعيني مبلغ 22 مليون يورو في بورصة موقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار اللاعبين.