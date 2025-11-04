رونالدو “يُدغدغ” ترامب و”يَخِزُ” ميسي

مفتخرا بِثروته الطّائلة

تطرّق نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عدّة أمور لها صلة بِمشواره الرياضي، والإجتماعي، وأيضا السياسي.

وفي أحدث ظهور له عبر بثّ مسجّل أجراه مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، بقي رونالدو (40 سنة) وفيّا لِشخصيته المُشبّعة بِالثقة المفرطة والإعجاب بِالنّفس، وأيضا بِتوجيه رسائل مبطّنة إلى غريمه التقليدي نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي (38 سنة).

ونستعرض فيما يلي أبرز ما تطرّق إليه رونالدو:

– التتويج بِكأس العالم 2026 ليس هدفا أسعى إلى تحقيقه. أيُعقل أن بطولة (مونديال) بِستّ مقابلات أو سبع تُحدّد أحسن لاعب في العالم؟ علما أن ميسي نال هذا اللقب في عام 2022.

– لا أتفّق مع الرّأي الذي يقول إن ميسي أفضل منّي. لست هنا مجبرا على التواضع! علما أن رونالدو يردّ هنا على تصريح سابق لِنجم كرة القدم الإنجليزية المتقاعد واين روني.

– الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتمي إلى فئة من القادة الذين يُمكنهم المساهمة في تغيير العالم! في ردّ على سؤال فحواه لماذا أهدى ترامب مؤخّرا قميص منتخب البرتغال رقم “7”، واعتبره رمزا للسلام في العالم. مع الإشارة هنا إلى أن أغلب مقابلات المونديال القادم ستُجرى بِأمريكا، ورونالدو يخشى حصد ميسي للقب عالمي آخر، خاصة وأن الأرجنتيني ينشط في البطولة الأمريكية مع نادي إنتر ميامي، ناهيك عن اقتراب وصول قطار العمر إلى محطته الأخيرة (في نسخة 2030 يكون رونالدو بِعمر 45 سنة).

– لم يضبط تاريخ اعتزاله ممارسة الكرة، لكنه قال إن الموعد اقترب. وأضاف أنه سيُخصّص وقته لِمساعدة ابنه كريستيانو جونيور، اللاعب الحالي في منتخب البرتغال لِفئة أقل من 16 سنة. وأيضا الاستمتاع بِممارسة رياضة البادل (تشبه رياضة التنس).

– أنا أوّل لاعب في العالم بِرتبة ملياردير، وصرتُ كذلك بِعمر 39 سنة، ولديّ مستشارين بِخصوص استثمار هذه الثروة الطّائلة، المقدّرة حاليا بـ 1.4 مليار دولار.

– أملك حظيرة من السيارات، يتجاوز عددها 40 مركبة فارهة، آخرها اشتريتها في الأيام القليلة الماضية، تحمل علامة “بوغاتي توربيون”.

– بِحوزتي طائرة صغيرة خاصّة بي منذ أن تجاوزت عتبة الثلاثين من العمر بِقليل. قيمتها السوقية تُقدّر برقم يتراوح ما بين 46 و59 مليون دولار.

– أُتفّه مَن يقول إنّني مغرور!