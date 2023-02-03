رويترز: سوناطراك وأرامكو رفعتا سعر غاز البترول

قررت شركة سوناطراك رفقة أرامكو السعودية، رفع سعر البيع الرسمي لغاز النفط المسال لشهر فيفري بنسبة تتراوح ما بين 10 و34 بالمائة.

وحسب ما أفاد به متعاملون لوكالة رويترز فقد قررت الشركتان رفع أسعار البيع الرسمية لغاز النفط المسال بنسب تتراوح بين 10 و34%، مقارنة بشهر جانفي 2023، وسط زيادة أسعار النفط وشح إمدادات غاز النفط المسال.

وارتفع سعر سوناطراك الرسمي لبيع البروبان من 160 دولارا إلى 720 دولارا للطن، كما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن.

بينما ارتفع سعر أرامكو الرسمي لبيع البروبان من 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير، بينما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن.

ويُستخدم سعر البيع الرسمي الذي تحدده أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود التوريد من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. أما سعر البيع الرسمي لسوناطراك فهو معيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.