رياض محرز أفضل لاعب في الأهلي السعودي

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، في صدارة قائمة أفضل لاعبي الأهلي السعودي، بأرقام استثنائية تفوق فيها على زملائه النجوم على غرار فيرمينو وفرانك كيسي.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، في تقرير لها حول النادي الأهلي، وأداء لاعبيه منذ انطلاق الموسم، عن اللاعبين الذين أثبتوا علو كعبهم، حيث أكدت أن رياض يعد أفضل لاعب في الفريق، بالنظر إلى إحصائياته هذا الموسم، ومتفوقا على نجوم الفريق، بأرقامه المميزة والتي نصب فيها نفسه المساهم الأول في أهداف النادي الأخضر برصيد 12 مساهمة، مسجلا 5 أهداف، بفارق هدف خلف فراس البريكان، وصنع 7 أهداف لزملائه، مما جعله أفضل ممرر حاسم في دوري “روشين” السعودي.

كما أشارت إلى أن قائد الخضر، يتصدر كذلك قائمة أكثر اللاعبين إتماما للتمريرات المفتاحية في الدوري، وأكثرهم إتماما للكرات العرضية الدقيقة، مع مركز ثان في صناعة الهجمات الخطيرة.

اعتراف الإعلام السعودي بأداء رياض محرز، جاء بعد الإعتراف الذي ناله في الدوري الإنجليزي، حيث تواجد ضمن التشكيلة المثالية “للبريمرليغ” في آخر 10 سنوات، وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ مانشيستر سيتي، بعدما قاده للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في أكثر من مناسبة، ومساهمته الكبيرة في تحقيق اللقب الوحيد في كأس رابطة أبطال أوروبا رفقة السيتي.