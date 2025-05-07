رياض محرز ينضم لقائمة خاصة بأساطير كرة القدم

سابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف

انضم النجم الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي الأهلي السعودي، إلى قائمة أساطير كرة القدم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء محرز سابعا كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في لقاءات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 أهداف أحرزها جميعًا بصحبة مانشستر سيتي، حسب ما جاء في موقع “ترانسفير ماركت” الخاص بإحصائيات اللاعبين وكرة القدم.

ويملك رياض محرز في رصيده 20 هدفًا، خلال 55 مواجهة خاضها ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهي الأهداف التي توزعت بواقع 16 هدفًا بصحبة مانشستر سيتي، 4 أهداف مع ليستر سيتي، كما أن نجم محاربي الصحراء تمكن من تقديم 16 تمريرة حاسمة في البطولة الأوروبية الشهيرة، والحصول على 3 بطاقات صفراء.

لكن لاعب السيتي سابقًا وبرصيد 4 أهداف، بات يحتل المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الأهداف التي انتهت بحمل النجم الجزائري لقب المسابقة الأوروبية مع مانشستر سيتي موسم 2022-2023، قبل الرحيل صوب الأهلي السعودي.

ويتصدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي حاليا، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تمكن من هز الشباك في المربع الذهبي من المسابقة الأوروبية عبر 13 مناسبة مختلفة.

وفي المركز الثاني، يأتي كريم بنزيما برصيد 8 أهداف، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، فيما حل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الرابع بتسجيله 6 أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما المركز السادس فكان من نصيب المهاجم الإيطالي السابق أليساندرو دل بييرو برصيد 5 أهداف، وهو ذات الرصيد الذي يملكه النجم الفنلندي ياري ليتمانن، ليظهر رياض محرز في المركز السابع برصيد 4 أهداف مناصفة مع 6 أساطير آخرين في كرة القدم.

وإلى جانب محرز، يملك زين الدين زيدان 4 أهداف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي القائمة التي تضم أيضًا نجوما آخرين سجلوا 4 أهداف في المربع الذهبي من المسابقة الأوروبية، على غرار ساديو ماني، توماس مولر، آريين روبين، أندريه شيفشنكو، فينيسيوس جونيور.

في سياق متصل، أكدت صحيفة “لا غازيت دو فينيك” الجزائرية، أن محرز قد يعود للعب مع مانشستر سيتي بشكل استثنائي لمدة شهر واحد، وهذا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية المقررة الصائفة المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ذات المصدر أن نجم “الخضر” يجري حالياً محادثات للانتقال مُعاراً إلى ناديه السابق، وأن تألقه في دوري أبطال آسيا للنخبة وإسهامه في 17 هدفاً لنادي الأهلي خلال البطولة، منح المدرب الإسباني بيب غوارديولا أفكارًا جديدة لاستغلال واحدٍ من أكثر اللاعبين خبرة في المسابقات الدولية والقارية، من أجل رفع حظوظ ناديه في نيل اللقب، أو على الأقل الذهاب بعيداً في المسابقة.