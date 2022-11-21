زغدار يعاين أكبر مصنع نسيج في إفريقيا بشراكة جزائرية تركية

عاين وزير الصناعة أحمد زغدار أكبر مصنع نسيج في إفريقيا بشراكة جزائرية تركية، والذي سيسمح بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا.

وفي ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية غليزان، عاين زغدار، الشركة الجزائرية التركية TAYAL لإنتاج القماش والملابس الجاهزة، وذلك بحضور سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس. حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن المجمع الذي يتربع على مساحة 233 هكتار، والأول من نوعه في إفريقيا يتكون من ثماني مصانع متكاملة تنتج مختلف أنواع النسيج من الخيوط، الاقمشة والألبسة الجاهزة بالإضافة إلى مدرسة للتكوين في مهن النسيج.

وسيسمح هذا المشروع، الذي يقوم بانتاج 30 مليون قطعة من الألبسة سنويا بتلبية احتياجات السوق الوطنية وكذا التصدير حيث يوجه 70 بالمائة من الإنتاج لامداد عديد علامات الالبسة العالمية. يضيف المصدر ذاته.

زغدار: إطلاق 1000 مشروع استثماري معطل

وفي مارس 2022، أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن ألف مشروع استثماري كان معطلا لأسباب شتى قد تمت تسوية وضعيته في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضح زغدار خلال زيارة قادته إلى ولاية المدية الأحد، رفقة وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب أن “التزامات رئيس الجمهورية ببعث الاستثمار المنتج و اعطاء ديناميكية وطنية جديدة قد انعكس من خلال رفع التحفظات والعراقيل على عدد كبير من الملفات العالقة”.

وأضاف الوزير أن ما لا يقل عن ألف ملف مشاريع قد تمت تسويتها، تحصل 600 منها على ترخيص الاستغلال حيث دخل 400 مشروع منها مرحلة الانتاج، مضيفا أن المشاريع التي توجد في طور الاستغلال قد وفرت حتى اليوم حوالي 26000 منصب شغل مباشر.

واغتنم زغدار فرصة زيارته إلى مصنع لإنتاج المصافي الصناعية لتوربينات الغاز الواقع بذراع-السمار غرب المدية, لدعوة المستثمرين الوطنيين للقدوم إلى المناطق الداخلية من الوطن التي تتوفر على مزايا أكبر من حيث وفرة العقار الصناعي.

مسؤول بوزارة الصناعة: المشاريع المعطلة ستوفر 63 ألف منصب شغل

وفي الفاتح من مارس 2022، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن تحرير جميع المشاريع الاستثمارية المعطلة بامكانه استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل.

وقال قند، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، إنه في حال تم التخلص من جميع المعوقات وتحرير المشاريع الاستثمارية العالقة بصفة نهائية فسنتمكن من استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل في مجالات مختلفة ومتنوعة كالصناعة التحويلية وانتاج مواد البناء وفي السياحة وغيرها.

وأوضح المتحدث ذاته أنه قد تم إحصاء 924 مشروعا استثماريا مستكمل الإنجاز دون أن يدخل حيز الإستغلال، فيما بلغت المشاريع التي منحت لها رخص الإستغلال 573 مشروعا، في حين فإن المشاريع التي دخلت مرحلة الإستغلال الفعلي بلغت 433 حسب تأكيده.

رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة..زغدار يتخذ هذا القرار!

وفي 7 فيفري 2022، أمر وزير الصناعة ، أحمد زغدار اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة إلى الإسراع في تسوية المشاريع المتبقية.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية.

وبعد أن ثمن جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروعا من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن، دعا زغدار أعضاء اللجنة إلى مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها ب 361 مشروعا.

وتتمثل أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز، شبكات المياه وأيضا الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.

وفور انتهائها من معالجة المشاريع العالقة المستكملة 100%، ستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة)، مرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها.