زفاف أسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي والصور تجتاح الشبكات
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن الزفاف الأسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، مع المقارنة مع الزواج الملكي الأردني.
وبحسب ما أوردت صحف إماراتية وعربية فقد تزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي من ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.
لقطات جديدة من حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم 🤍 pic.twitter.com/uVU4DG9ZTJ
— Screen Mix (@ScreenMix) June 10, 2023
وأقيم حفل زفاف مهرة ومانع في قاعة زعبيل منذ أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وانتشرت صور كثيرة للعروسين أظهرت تفاصيل الحفل الباذخ الذي كان حديث رواد الشبكات في الوطن العربي كله.
زفاف الشيخة مهرة آل مكتوم على الشيخ مانع#الشيخ_زايد #الشيخ_راشد #الامارات #ساره_سعد #دبي pic.twitter.com/boXf0FP8T9
— ساره سعد sarah saad (@sarahsaad8812) June 10, 2023
وقال نشطاء إن الإماراتيين غير متعودين على إظهار أعراسهم ولكنهم فعلوا بعد الضجة التي أحدثها عرس الحسين بن عبد الله الثاني، لافتين أن زفاف الأخير طبعته البساطة عكس الأول الذي فيه تكلف.
وتألقت العروس فستان زفاف مبهر، حمل توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي، كما ارتدت طرحة طويلة من التل المطرز، وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة ألماسية.
لقطات من حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم الذي أقيم بالأمس في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري 👰♀️🤵💜
أرادت العروس فستان من دار ازرا كوتور للازياء الراقية الإمارات, دبي . pic.twitter.com/2a7ZW6KR0G
— ▪️البتول محمد “وسيطة “▪️ (@iherb_4u) June 5, 2023
ونشر العروسان نفس الستوري بعد زفافهما، وهي صورة مكتوب عليها “أفراح المكتوم” ، كمان نشر العريس صورا له مع الحضور الذين شاركوه فرحته عبر حسابه على إنستغرام، ونفس الشيء فعلته العروس.
Voir cette publication sur Instagram
يذكر أن الشيخة مهرة البالغة من العمر 29 عاما ابنة حاكم دبي من زوجته اليونانية زيو غريغروياكس، وتعتبر من أهم الشخصيات في دولة الإمارات العربية.
تزوجت من ابن عمها رجل الأعمال الشهير مانع بن محمد بن راشد بن مانع ال مكتوم، الذي اشتهر بعمله في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الدقيقة.
وبالرغم من أن حفل الزفاف أقيم في 27 ماي المنصرم إلا أن الصور لم تنتشر عبر الشبكات إلا خلال الساعات القليلة الماضية.