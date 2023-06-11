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زفاف أسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي والصور تجتاح الشبكات

جواهر الشروق
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زفاف أسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي والصور تجتاح الشبكات
صحف إماراتية
ابنة حاكم دبي رفقة عريسها يوم الزفاف

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن الزفاف الأسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، مع المقارنة مع الزواج الملكي الأردني.

وبحسب ما أوردت صحف إماراتية وعربية فقد تزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي من ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وأقيم حفل زفاف مهرة ومانع في قاعة زعبيل منذ أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وانتشرت صور كثيرة للعروسين أظهرت تفاصيل الحفل الباذخ الذي كان حديث رواد الشبكات في الوطن العربي كله.

وقال نشطاء إن الإماراتيين غير متعودين على إظهار أعراسهم ولكنهم فعلوا بعد الضجة التي أحدثها عرس الحسين بن عبد الله الثاني، لافتين أن زفاف الأخير طبعته البساطة عكس الأول الذي فيه تكلف.

وتألقت العروس فستان زفاف مبهر، حمل توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي، كما ارتدت طرحة طويلة من التل المطرز، وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة ألماسية.

ونشر العروسان نفس الستوري بعد زفافهما، وهي صورة مكتوب عليها “أفراح المكتوم” ، كمان نشر العريس صورا له مع الحضور الذين شاركوه فرحته عبر حسابه على إنستغرام، ونفس الشيء فعلته العروس.

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Une publication partagée par M1 (@hhshmahra)

يذكر أن الشيخة مهرة البالغة من العمر 29 عاما ابنة حاكم دبي من زوجته اليونانية زيو غريغروياكس، وتعتبر من أهم الشخصيات في دولة الإمارات العربية.

تزوجت من ابن عمها رجل الأعمال الشهير مانع بن محمد بن راشد بن مانع ال مكتوم، الذي اشتهر بعمله في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الدقيقة.

وبالرغم من أن حفل الزفاف أقيم في 27 ماي المنصرم إلا أن الصور لم تنتشر عبر الشبكات إلا خلال الساعات القليلة الماضية.

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