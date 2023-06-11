زفاف أسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي والصور تجتاح الشبكات

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن الزفاف الأسطوري للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، مع المقارنة مع الزواج الملكي الأردني.

وبحسب ما أوردت صحف إماراتية وعربية فقد تزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي من ابن عمها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

لقطات جديدة من حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم 🤍 pic.twitter.com/uVU4DG9ZTJ — Screen Mix (@ScreenMix) June 10, 2023

وأقيم حفل زفاف مهرة ومانع في قاعة زعبيل منذ أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وانتشرت صور كثيرة للعروسين أظهرت تفاصيل الحفل الباذخ الذي كان حديث رواد الشبكات في الوطن العربي كله.

وقال نشطاء إن الإماراتيين غير متعودين على إظهار أعراسهم ولكنهم فعلوا بعد الضجة التي أحدثها عرس الحسين بن عبد الله الثاني، لافتين أن زفاف الأخير طبعته البساطة عكس الأول الذي فيه تكلف.

وتألقت العروس فستان زفاف مبهر، حمل توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي، كما ارتدت طرحة طويلة من التل المطرز، وزينت إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة ألماسية.

لقطات من حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم الذي أقيم بالأمس في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري 👰‍♀️🤵💜 أرادت العروس فستان من دار ازرا كوتور للازياء الراقية الإمارات, دبي . pic.twitter.com/2a7ZW6KR0G — ▪️البتول محمد “وسيطة “▪️ (@iherb_4u) June 5, 2023

ونشر العروسان نفس الستوري بعد زفافهما، وهي صورة مكتوب عليها “أفراح المكتوم” ، كمان نشر العريس صورا له مع الحضور الذين شاركوه فرحته عبر حسابه على إنستغرام، ونفس الشيء فعلته العروس.

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يذكر أن الشيخة مهرة البالغة من العمر 29 عاما ابنة حاكم دبي من زوجته اليونانية زيو غريغروياكس، وتعتبر من أهم الشخصيات في دولة الإمارات العربية.

تزوجت من ابن عمها رجل الأعمال الشهير مانع بن محمد بن راشد بن مانع ال مكتوم، الذي اشتهر بعمله في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الدقيقة.

وبالرغم من أن حفل الزفاف أقيم في 27 ماي المنصرم إلا أن الصور لم تنتشر عبر الشبكات إلا خلال الساعات القليلة الماضية.