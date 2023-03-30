زلزال تركيا يتسبّب في تشكّل بحيرة مائية جديدة (صور)

أسفرت الزلازل العنيفة التي ضربت تركيا مطلع فيفري الماضي، عن تشكّل بحيرة مائية جديدة في منطقة “غازي عنتاب” جنوبي البلاد، حسب ما رصدته وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأناضول يوم الخميس، إن تشكّل البحيرة نجم عن لقاء تلّتين جبليتين، ما أدى إلى إغلاق طريق جبليّ كان يربط بين القرى في بلدة “إصلاحية”.

وباتت إمكانية شق الطريق من جديد، أمرًا صعبًا، بعد تغيّر طبيعة المكان، مع تشكّل بحيرة طبيعية خلف الجبل المنهار.

وتجمّعت مياه البحيرة من نهر صغير كان يعبر الطريق، من مخلّفات ذوبان ثلوج الجبال وهطول الأمطار التي تعرفها المنطقة في فصل الشتاء.

ويكشف الانهيار الكبير الذي لحق بالجبلين، وكتل الصخور التي تساقطت بفعل الزلزال، حجم وقوة وتأثير الهزّات الأرضية، تضيف الأناضول.

واهتزت مناطق واسعة جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الإثنين 6 فيفري، على وقع هزّة أرضية عنيفة بشدّة 7.7 درجات، على سلّم ريجتر، مسفرة عن عشرات الآلاف من القتلى والمصابين.