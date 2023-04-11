زوكربرغ يعلن عن ميزة “غير مسبوقة” في واتساب

أصبحت خدمة الدفع عبر تطبيق “واتساب” متاحة في البرازيل، حسب ما أكده مؤسس “ميتا” مارك زوكربرغ يوم الثلاثاء.

وقال مارك في منشور على فيسبوك:”سيكون الناس في البرازيل قادرين على الدفع للمتاجر المحلية من خلال محادثة على تطبيق واتساب”.

وأضاف يقول:”سنعمل على إتاحة هذه الميزة للمزيد من الأماكن في الأشهر المقبلة”.

زوكربرغ يعلن عن نسخة “واتساب” الجديدة

وفي 23 مارس، أعلن مؤسس “ميتا” مارك زوكربرغ إطلاق نسخة جديدة من تطبيق المراسلات المشفرة “واتساب”، لفائدة مستخدمي الحواسيب المكتبية.

وتسمح نسخة “واتساب” الجديدة لمستخدمي واجهة “ويندوز” بإجراء مكالمات فيديو مشفرة، بين 8 أشخاص في وقت واحد.

كما يمكن استخدام التطبيق لإجراء محادثات صوتية بين 32 شخصا في وقت واحد، حسب ما كشف عنه زوكربرغ.

واستحوذت شركة “ميتا” الأمريكية للتكنولوجيا (فيسبوك سابقا)، على تطبيق “واتساب” للتراسل، عام 2014، في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار.