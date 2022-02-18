زيادات في أجور موظفي التربية تصل إلى 9 آلاف دج

وفق توقعات "وثيقة استئناس" حول تثمين الرقم الاستدلالي

سيستفيد موظفو قطاع التربية الوطنية، من زيادات في الأجر القاعدي المضمون تتراوح بين 5400 دينار جزائري 9 آلاف دج، حسب درجات الأقدمية من 1 إلى 17 في سلم الأجور، شهر مارس الداخل، وذلك مباشرة عقب دخول قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيز التنفيذ، والقاضي بالرفع في الرقم الاستدلالي في الوظيف العمومي، بحسب توقعات “وثيقة للاسئتناس” أعدها مفتشو المالية بقطاع التربية، تحسبا للنقاش الحكومي حول تجسيد القرار الرئاسي.

الأجر القاعدي سيتراوح ما بين 39690 و18 ألف دينار

وأوضح جدول تفصيلي أنجزه مفتشو المالية في صورة مقترحات استباقية، تضمن ملخصا عن الزيادة الصافية في الأجر القاعدي المضمون والتي ستساهم في انتعاش رواتب مستخدمي التربية الوطنية البالغ عددهم 800 ألف مستخدم نوعا ما، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية، دون الإخلال بالتوازن المالي عند القيام بعملية حساب إلغاء الضريبة على الدخل، وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل، عقب دخول قرار الرئيس القاضي بالرفع في الرقم الاستدلالي حيز التطبيق.

وعلى سبيل المثال، فإنّ المصنفين في الرتبة 01 سيحصلون على الأجر القاعدي الجديد المقدر بـ18 ألف دينار، بزيادة صافية تقدر بـ9 آلاف دينار، بضرب النقطة الاستدلالية “45” في الرقم الاستدلالي “200”.

وبيّن ذات الجدول التفصيلي بأن المستخدمين المصنفين في الرتبتين 2 و3 على التوالي، سيحصلون على زيادة في الراتب تتراوح بين 8100 و8550 دينار، ليرتفع أجرهم القاعدي من 9855 دينار إلى 18405دينار، على أن يستفيد الموظفون في الرتبة 5 ويتعلق الأمر بعون مكتب وعون حفظ بيانات من زيادة صافية تقدر 7200 دينار، ليقفز أجرهم القاعدي من 12960 إلى 20160 دينار، في حين سيرتفع الأجر القاعدي المضمون للموظفين المصنفين في الرتبة 6 والرقم الاستدلالي315، ويتعلق الأمر “بالكتاب”، من 14175 إلى 20925 دينار بزيادة صافية تقدر 6750 دينار.

وسيعرف الأجر القاعدي المضمون لفائدة المستخدمين المصنفين في الرتبة 7 والرقم الاستدلالي 348، ويتعلق الأمر بالعمال المهنيين وأعوان الإدارة ومساعدي التربية ومساعدي التربية الرئيسيين، ارتفاعا نسبيا يقدر 21960 دينار بزيادة تقدر بـ6300 دينار.

في حين ستشهد رواتب الموظفين المصنفين في الرتبة 8 والرقم الاستدلالي379، ويتعلق الأمر بكتاب مديريات التربية للولايات، زيادة تقدر بـ6300 دينار، إذ سيترفع الأجر القاعدي المضمون من 17055 إلى 23355 دينار.

بينما ستعرف أجور المستخدمين المصنفين في الرتبة 9 والرقم الاستدلالي 418، ويتعلق الأمر بـ”ملحقي الإدارة”، زيادة صافية تقدر بـ5850 دينار، في حين يرتفع الأجر القاعدي من 18810 إلى 24660 دينار، على أن يحصل الكتاب الرئيسيون بمديريات التربية وأعوان إدارة الرئيسيون المنصفون في الرتبة 10، من زيادة في الرواتب تقدر بـ5850 دينار، ليرتفع الأجر القاعدي من 20385 إلى 26235 دينار.

وأما بخصوص “سلك التدريس”، أشارت وثيقة مفتشي المصالح المادية والمالية، إلى الزيادات في الرواتب التي ستمس أساتذة التعليم الابتدائي في الرتبة 11 والرقم الاستدلالي 498، والتي تقدر بـ5400 دينار، إذ من المرتقب أن يرتفع الأجر القاعدي من 22410 إلى 27810 دينار، على أن يستفيد أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيون بالتعليم الابتدائي والنواب مديرو المدارس الابتدائي في الرتبة 12 والرقم الاستدلالي 537، من زيادة تقدر أيضا بـ5400 دينار، وعليه سيشهد الأجر القاعدي ارتفاعا يصل إلى 29565 دينار، في حين سيحصل أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط ومستشارو التربية المصنفون في الرتبة 13، إلى جانب الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي والأساتذة المكونين في التعليم الابتدائي، نظار الثانوية ومديري المدارس الابتدائية في الرتبة 14، وكذا الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط ومديري التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي في الرتبة 15، إلى جانب مديري التعليم الثانوي ومفتشي التعليم المتوسط والأساتذة المكونين في التعليم الثانوي المصنفين في الرتبة 16، سيحصلون على زيادة في رواتبهم تقدر بـ5400 دينار، إذ سيترفع الأجر القاعدي المضمون من 29970 إلى 35370 دينار.

وسيشهد الأجر القاعدي لمفتشي التربية الوطنية للتعليم الثانوي المصنفين في الرتبة 17 والنقطة الاستدلالية 762، ارتفاعا نسبيا يصل إلى 39690 دينار والذي كان يقدر بـ34290 دينار، الأمر الذي سيترتب عنه زيادة في الراتب تقدر بـ5400 دينار.