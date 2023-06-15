زيارة الرئيس تبون إلى موسكو بعيون الإعلام الروسي

تناول الإعلام الروسي زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا، ولقاءه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وأولاه اهتماما بالغا. الصحافة الروسية نقلت عن الرئيس الروسي وصفه الزيارة بالمثمرة وأن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالمين العربي والإفريقي.

روسيا اليوم عنونت “بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر“. وقالت أن بوتين وصف المحادثات التي جمعته بتبون بالعملية والمثمرة للغاية.

إثمار يتجلى حسب الرئيس الروسي في “المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات. والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”. مجالات عديدة منها “استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.”

كما أشارت أن الطرفين اتفقا على”تقليل الاعتماد على الدولار واليورو” وتعويضهما بالعملات الوطنية بين روسيا والجزائر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على أن العلاقات مع الجزائر “تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية”.

علاقات ثنائية قال أنها ستعرف “بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا” مع اعتماد الإعلان الذي توج الزيارة. كما نقلت الوكالة أيضا تصريح عبد المجيد تبون ”نحن متفقون تقريبا على أكبر النقاط التي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي المضطرب جدا، لذا نريد التعجيل بدخولنا إلى منظمة البريكس حتى ندخل في نظام آخر غير الدولار”.

الجزائر شريك أساسي لروسيا

وكالة سبوتنيك من جهتها، وصفت استقبال الرئيس الجزائري من طرف نظيره الروسي في قصر الكرملين في العاصمة الروسية ب”المشهد المهيب“.

وفي مقال عنونته “بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا“، نقلت عن الرئيس الروسي تصريحه أثناء الندوة الصحفية التي عقدها مع عبد المجيد تبون اليوم “أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.”

ونقلت عن بوتين أيضا “نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا”.

كما أضافت “سبوتنيك” أن الرئيس الروسي قال عقب المحادثات الروسية الجزائرية، أنه “ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

كما قالت ذات الوكالة أن بوتين أضاف أنه “أوضح لنظيره الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الجذرية” للصراع في أوكرانيا، كما قدم له تقييمًا للوضع الحالي.