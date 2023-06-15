-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زيارة الرئيس تبون إلى موسكو بعيون الإعلام الروسي

الشروق أونلاين
  • 613
  • 0
زيارة الرئيس تبون إلى موسكو بعيون الإعلام الروسي
وكالة إيتار تاس.
الرئيسين عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، موسكو، 15 جوان 2023.

تناول الإعلام الروسي زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا، ولقاءه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وأولاه اهتماما بالغا. الصحافة الروسية نقلت عن الرئيس الروسي وصفه الزيارة بالمثمرة وأن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالمين العربي والإفريقي.

روسيا اليوم عنونت “بوتين وتبون يوقعان إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر“. وقالت أن بوتين وصف المحادثات التي جمعته بتبون بالعملية والمثمرة للغاية.

إثمار يتجلى حسب الرئيس الروسي في “المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات. والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”. مجالات عديدة منها “استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.”

كما أشارت أن الطرفين اتفقا على”تقليل الاعتماد على الدولار واليورو” وتعويضهما بالعملات الوطنية بين روسيا والجزائر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد على أن العلاقات مع الجزائر “تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية”.

علاقات ثنائية قال أنها ستعرف “بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا” مع اعتماد الإعلان الذي توج الزيارة. كما نقلت الوكالة أيضا تصريح عبد المجيد تبون ”نحن متفقون تقريبا على أكبر النقاط التي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي المضطرب جدا، لذا نريد التعجيل بدخولنا إلى منظمة البريكس حتى ندخل في نظام آخر غير الدولار”.

الجزائر شريك أساسي لروسيا

وكالة سبوتنيك من جهتها، وصفت استقبال الرئيس الجزائري من طرف نظيره الروسي في قصر الكرملين في العاصمة الروسية ب”المشهد المهيب“.

وفي مقال عنونته “بوتين: الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا“، نقلت عن الرئيس الروسي تصريحه أثناء الندوة الصحفية التي عقدها مع عبد المجيد تبون اليوم “أن الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وأفريقيا.”

ونقلت عن بوتين أيضا “نحن ممتنون للجزائر ولرئيس الجزائر لاستعدادهما لتقديم بعض خدمات الوساطة بشأن الوضع في أوكرانيا”.

كما أضافت “سبوتنيك” أن الرئيس الروسي قال عقب المحادثات الروسية الجزائرية، أنه “ناقش مع الرئيس الجزائري الوضع في أوكرانيا، ومن بين الموضوعات الإقليمية بحثنا الوضع في ليبيا والسودان والصحراء الغربية، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

كما قالت ذات الوكالة أن بوتين أضاف أنه “أوضح لنظيره الجزائري الرؤية الروسية للأسباب الجذرية” للصراع في أوكرانيا، كما قدم له تقييمًا للوضع الحالي.

مقالات ذات صلة
الجزائر من أهم حلفاء روسيا بإفريقيا والشراكة معها استراتيجية

الجزائر من أهم حلفاء روسيا بإفريقيا والشراكة معها استراتيجية

كاسنوس : هذا هو آخر أجل لتسوية الإشتراكات

كاسنوس : هذا هو آخر أجل لتسوية الإشتراكات

الجزائر تشرع في إخراج أوراقها لصد الاستفزازات الفرنسية

الجزائر تشرع في إخراج أوراقها لصد الاستفزازات الفرنسية

الرئيس تبون: رجال الأعمال الروس أمام فرصة حقيقة لاكتشاف إمكانيات الجزائر

الرئيس تبون: رجال الأعمال الروس أمام فرصة حقيقة لاكتشاف إمكانيات الجزائر

مترشحون للبكالوريا ضحايا “التكهنات”

مترشحون للبكالوريا ضحايا “التكهنات”

محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب

محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد