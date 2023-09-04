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زيلينسكي يعيّن المسلم رستم عمروف وزيرا للدفاع في أوكرانيا

الشروق أونلاين
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زيلينسكي يعيّن المسلم رستم عمروف وزيرا للدفاع في أوكرانيا
أرشيف
رستم عمروف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، عن تعيين ممثله الخاص في المفاوضات مع روسيا رستم عمروف وزيرا للدفاع.

وقال زيلينسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:”قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. فقد عاش أوليكسي ريزنيكوف (الوزير السابق) حربا واسعة النطاق استمرت لأكثر من 550 يوما”.

قبل أن يضيف:”أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى نهج جديد وأشكال جديدة من التفاعل، سواء حيال الجيش أو المجتمع. الآن يجب أن يترأس الوزارة رستم عمروف”.

وشغل أوليكسي ريزنيكوف منصب وزير الدفاع الأوكراني منذ عام 2021. أما عمروف المولود عام 1982، فسيكون أول مواطن مسلم من تتار القرم يتولى منصب وزير في تاريخ البلاد.

وسبق لعمروف أن عمل كرئيس لصندوق ممتلكات الدولة، وكممثل خاص لزيلينسكي في المفاوضات مع روسيا أيضا.

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